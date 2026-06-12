Alemania vs. Curazao, por el Mundial 2026. día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro entre los europeos y los caribeños está programado para este domingo a las 14 (hora argentina) en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos
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Alemania y Curazao se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Los europeos se perfilan como claros favoritos al triunfo frente a los caribeños. El encuentro está programado para las 14 (horario argentino) en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos, con arbitraje del marroquí Jalal Jayed, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
Los teutones, como de costumbre, intentarán pelear por el título. Son tetracampeones del mundo al igual que Italia, ausente este año por tercera edición consecutiva, con un título menos que el máximo ganador, Brasil. Se quedaron con el trofeo en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014, estas dos últimas veces tras derrotar a la selección argentina en la final. El combinado curazoleño, por su parte, cumplirá el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en la historia como los otros tres debutantes de este 2026: Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán.
Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. De hecho, Curazao apenas jugó una vez contra una selección europea y fue hace dos semanas, en el marco de la preparación mundialista. Se enfrentó a Escocia en el Hampden Park de Glasgow el pasado 30 de mayo y perdió 4 a 1 por un doblete de Lawrence Shankland y sendas anotaciones de Findlay Curtis y Ryan Christie (Tahith Chong puso en ventaja parcial a los caribeños).
Alemania vs. Curazao: todo lo que hay que saber
- Fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026.
- Día: Domingo 14 de junio.
- Hora: 14 (horario argentino).
- Estadio: NRG de Houston, Estados Unidos.
- Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).
Alemania vs. Curazao: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.06 contra los 65.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Curazao. El empate, por su parte, cotiza cerca de 21.00.
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