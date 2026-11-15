Alemania vs. Países Bajos por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Alemania y Países Bajos, correspondiente al grupo A2 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este lunes 16 de noviembre a las 16.45 h en el Olympiastadion Berlin, situado en la ciudad de Berlín.

El presente de ambos seleccionados

Alemania llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Serbia en su última presentación. Por su parte, el seleccionado de los Países Bajos arriba a este choque tras una contundente goleada por 7-0 ante Grecia, demostrando un gran poderío ofensivo en su anterior encuentro.

Números y antecedentes

El duelo enfrenta a dos de los protagonistas del grupo A2, donde la consistencia en el rendimiento será fundamental para definir la posición final. Ambos equipos llegan con rachas positivas tras sus recientes triunfos, lo que promete un enfrentamiento de alto nivel competitivo en el cierre de esta fase de grupos.

Lo que está en juego

Al tratarse de la sexta jornada de la Liga de Naciones, el resultado es determinante para definir la clasificación y el liderazgo definitivo del grupo A2. Ambos combinados nacionales buscan cerrar esta etapa con una victoria que les permita consolidar sus aspiraciones en el certamen europeo.