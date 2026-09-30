Alemania vs. Serbia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Alemania y Serbia en el marco de la jornada 3 del grupo A2 de la Liga de Naciones 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Alemania y Serbia, correspondiente al grupo A2 de la tercera jornada de la Liga de Naciones 2026, se disputará este jueves 1 de octubre a las 15.45 h en el Allianz Arena de München.
El presente de ambos seleccionados
Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras caer en sus presentaciones anteriores. Alemania llega tras perder 1-0 frente a Grecia, mientras que Serbia viene de una derrota por 2-1 ante Países Bajos.
Estadísticas y antecedentes
El conjunto alemán buscará hacer valer su localía en el Allianz Arena para sumar sus primeros puntos en el grupo tras el tropiezo inicial. Por su parte, el equipo serbio intentará capitalizar las dudas defensivas mostradas por el rival en la fecha pasada para buscar un resultado positivo en condición de visitante.
Lo que está en juego
Para ambos seleccionados, el resultado de este partido es fundamental para mantener sus aspiraciones en el grupo A2. Sumar de a tres es vital para escalar posiciones en la tabla y no alejarse de la cima en esta instancia de la competencia.
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