Alex Arce convirtió un golazo de tijera y terminó llorando en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Huracán

En el partido de los golazos, Independiente Rivadavia derrotó este jueves por 2-1 a Huracán en el estadio Juan Bautista Gargantini, por la segunda fecha del grupo B del Torneo Clausura. Y el primero de los autores de las joyas de la noche, el paraguayo Alex Arce, se fue de la cancha entre lágrimas, después de sufrir un golpe en los minutos finales.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y con situaciones frente a los dos arcos desde los primeros minutos. El Globo avisó primero con una oportunidad del ecuatoriano Jordy Caicedo, que quedó mano a mano, aunque Nicolás Bolcato respondió con un rápido achique para evitar la apertura del marcador. Del otro lado, el arquero Hernán Galíndez también tuvo trabajo y le ganó un mano a mano a Matías Fernández, una de las figuras del conjunto mendocino.

En este comienzo de la segunda parte de la temporada, después del Mundial y antes de los octavos de final de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia asumió el protagonismo y manejó la iniciativa. A los 14 minutos, Fabrizio Sartori llegó a convertir tras una serie de rebotes y malos despejes de la última línea del Globo. El delantero empujó la pelota con la rodilla luego de un centro al medio, pero la acción quedó invalidada por un fuera de juego previo.

La insistencia tuvo premio ocho minutos más tarde. A los 22, nuevamente el 10, Fernández desbordó por la derecha, dejó en el camino —y en el piso— a Máximo Palazzo y envió un centro preciso al área. Allí apareció Arce, que sorprendió con una espectacular tijera para vencer a Galíndez y desatar el festejo del público mendocino.

El golazo de Arce para Independiente Rivadavia

La conexión entre Fernández y Arce volvió a resultar determinante para Independiente Rivadavia. El paraguayo alcanzó los 12 goles en 19 partidos con la camiseta mendocina en 2026. El atacante atravesó un comienzo de año complicado por una fractura de clavícula que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas, aunque recuperó su mejor versión. Y esta noche, después de su participación con la selección conducida por Gustavo Alfaro en la Copa del Mundo, volvió a demostrarlo.

Huracán, que había comenzado el Clausura con un triunfo, buscó la igualdad antes del descanso. La ocasión más clara llegó otra vez por intermedio de Caicedo, que conectó de cabeza un centro desde la derecha sin marca, aunque su remate salió desviado ante la incredulidad de todo el banco visitante.

Sin embargo, el equipo de Diego Martínez volvió a sufrir en el tiempo agregado. En el segundo minuto adicionado, los dirigidos por Alfredo Berti —este mismo jueves anunciaron que renovó su contrato hasta diciembre de 2028— salieron rápido de contraataque con Fernández, quien asistió hacia atrás al paraguayo José Florentín Bobadilla. El mediocampista controló en la puerta del área y definió de primera, con el pie abierto, junto al palo izquierdo. Galíndez quedó inmóvil y sólo observó cómo la pelota ingresaba para el 2-0.

El gol de Bobadilla para Independiente Rivadavia

Cuando parecía que la Lepra mendocina se encaminaba a una victoria cómoda, Huracán encontró un descuento que cambió el pulso del partido. Apenas a los dos minutos del segundo tiempo, una prolija salida desde el fondo desembocó en los pies del colombiano Óscar Cortés.

El extremo encaró por la izquierda y, desde muy lejos del área, sorprendió con un preciso remate al segundo palo. El arquero Bolcato alcanzó a rozarla, pero no logró desviar la pelota para impedir el golazo que puso el marcador 2-1.

El golazo de Cortés para Huracán

Así, el duelo se definió con suspenso hasta el final. Porque el local no pudo aumentar en las múltiples ocasiones con las que contó, sobre todo a partir de la expulsión de Leandro Lescano, que había ingresado en la segunda etapa en el Globo y le aplicó un planchazo a Iván Villalba. Y pese a tener un jugador menos, el visitante casi lo iguala en el descuento. En rigor, gritó el empate, pero fue invalidado: Jordy Caicedo estaba adelantado antes de tomar el rebote del palo tras un remate de Sartori. Otra vez involucrado en un gol anulado, no era su noche. Y ya no hubo tiempo para más.

Al menos en el juego, ya que Arce, una de las figuras, dejó la cancha tapándose la cara mientras no podía contener el llanto. El delantero guaraní, al que Galíndez le impidió otro gol en una contra, sufrió un golpe en el final del juego y terminó con la incertidumbre de que en las próximas horas habrá que develar qué fue lo que sucedió.

EL GOLEADOR PREOCUPA A LA LEPRA MENDOCINA: entre lágrimas, así se fue Álex Arce del campo de juego luego del triunfo de Independiente Rivadavia ante Huracán. pic.twitter.com/lDPurwLNhi — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

Así, Independiente Rivadavia mantuvo su invicto en el certamen, en el que suma cuatro puntos, y Huracán cayó derrotado luego de vencer en el debut a Banfield.