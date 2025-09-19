LA NACION

Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Alianza Lima-Universidad de Chile

Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 en el estadio Estadio Alejandro Villanueva este jueves 18 de septiembre, en un partido de la jornada 12 de la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Alianza Lima se medirá con Universidad de Chile, mientras que Universidad de Chile tendrá como rival a Alianza Lima.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

