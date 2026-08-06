Almada a River: los detalles finales de un pase que conmueve al fútbol argentino

A la firma. River tiene todo listo para sellar su noveno refuerzo en una incorporación récord. Esta mañana se acordó de palabra la llegada de Thiago Almada, el volante ofensivo de 25 años que fue campeón y subcampeón del mundo con la selección argentina. A la espera de la firma de contratos y oficialización por parte de los clubes, en Argentina aseguran que el traspaso se hará en una base de 20 millones de euros por el 100% de la ficha, más bonos e impuestos a pagar. La compra más cara de la historia del fútbol argentino.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, el futbolista finalizó sus vacaciones en Ibiza para trasladarse a Madrid y firmar su desvinculación de Atlético en estas horas. Se espera que durante el fin de semana pueda llegar a Buenos Aires para rubricar su contrato hasta 2029 en River antes del lunes. Es más, en las oficinas del Monumental aún no se definieron las cinco modificaciones en la lista de la Copa Sudamericana y no descartan incluir al fichaje estrella. Es que la inscripción provisional cerrará este viernes a las 18 y luego hay tiempo hasta el lunes a las 14 para regularizar la documentación. Decisión a resolver en el cierre de un mercado impactante: River lleva invertidos cerca de 70 millones de dólares por sus nueve refuerzos. Almada, claro, figura al tope de ese ranking.

Thiago Almada con su pareja en Ibiza, donde estuvo de vacaciones hasta este jueves @thiago_almada23

El volante ya le había dado el visto bueno a River el domingo pasado al acordar sus términos personales y esta semana se debía resolver lo más complejo: el entendimiento definitivo con Atlético Madrid, que en junio de 2025 le pagó 21 millones de euros a Botafogo por el 50% de la ficha del volante ofensivo. Además, el convenio del Atleti con el holding Eagle Football, del empresario estadounidense John Textor, incluía otros cinco millones por objetivos y una obligación de compra del otro 50% en 10 millones de euros en caso de no venderlo durante las tres temporadas venideras. Así, ahora restan conocer los detalles oficiales y el reparto del dinero de una operación que entre bonos e impuestos podría llegar a los 27 millones de euros que inicialmente ofrecía Flamengo para quedarse con el argentino. Atlético de Madrid tendría una opción de recompra en diciembre 2027 por 40 millones de euros.

Según le confiaron a LA NACION desde España, Atlético necesitaba vender al futbolista -aún asumiendo una pérdida de parte de la inversión- para liberar una ficha pesada por un jugador que ya no iba a tener lugar y así también allanar el camino para incorporar a Cristian “Cuti” Romero. La salida de Almada, más las transferencias a firmar de Matteo Ruggeri a Aston Villa y Nahuel Molina a Roma, le permitirán al equipo del Cholo generar ingresos y espacio salarial para fichar al central argentino. En total, Almada jugó 40 partidos en el club, con 1704 minutos, cuatro goles y dos asistencias, sin asentarse en el once inicial.

Thiago Almada en acción ante Barcelona, en un partido de la temprada pasada JOSEP LAGO - AFP

Cuando River supo que el jugador ya era transferible antes del Mundial se comenzaron las gestiones, que duraron más de dos meses. Se sabía que la Copa del Mundo podía ser determinante para su futuro, pero a pesar de jugar tres partidos como titular y dos como suplente, Almada no fue una figura descollante y no consiguió ofertas más seductoras que Argentina o Brasil desde el mercado europeo. Por eso, fue el propio futbolista quien inclinó la balanza: priorizó River por encima de Flamengo, el único competidor directo que ahora buscará incorporar a Luiz Henrique desde Zenit de Rusia por 30 millones.

De esta manera, Almada volverá al fútbol argentino tras cinco años, luego de sus 100 partidos, con 24 goles y 10 asistencias en Vélez entre 2018 y 2021. Con una gran irrupción, el club de Liniers lo vendió a Atlanta United por 16 millones de dólares. Tras dos temporadas y media en la MLS -24 goles y 34 asistencias en 79 partidos- partió a Botafogo por una cifra cercana a los 21 millones de dólares. En Brasil solo jugó 25 partidos, con tres goles y dos asistencias en un semestre, pero fue campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao y eso lo llevó a que el grupo Eagle Football, dueño del equipo brasileño, lo depositara en Lyon, cedido sin cargo por el vínculo de multipropiedad.

Thiago Almada besa la Libertadores: la ganó con Botafogo en el Monumental y ante Atlético Mineiro, en noviembre de 2024 Ignacio Amiconi - AP

Tras 16 partidos con 1213 minutos, un gol y cuatro asistencias en Francia, en junio de 2025 fue comprado por Atlético Madrid para esta última temporada. En todo ese periplo, fue pieza fija para Lionel Scaloni en la selección- Suma 21 partidos: tuvo una presencia testimonial en el título del Mundial en Qatar 2022 -ingresó a último momento en la lista y apenas jugó unos minutos ante Croacia en la semifinal- y fue más importante en las eliminatorias y en el reciente Mundial de Estados Unidos 2026. No estuvo en la Copa América 2024 debido a que fue capitán y figura del equipo Sub-23 que jugó los Juegos Olímpicos de París de aquel año.

River será el sexto equipo en la carrera de Almada, que con 25 años protagonizará el traspaso más importante de la historia del fútbol argentino. Una irrupción absoluta del sexto campeón del mundo de 2022 que el Millonario tendrá en sus filas.