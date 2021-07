Amistoso caliente: el encontronazo entre Unai Emery y Jorge Sampaoli en el Marsella vs. Villarreal

El pasado condenó a Unai Emery, entrenador de Villarreal, vigente campeón de la Europa League. El vasco viajó a Marsella para disputar con su equipo un amistoso de pretemporada ante el conjunto dirigido por el argentino Jorge Sampaoli y el partido tuvo poco de amigable. A tal punto que antes del descanso, Juan Foyth, defensor argentino del Submarino Amarillo, fue expulsado.

Emery no se aguantó la decisión arbitral. “¡Te has tragado la merienda!”, le gritó el entrenador al referí, quien también le mostró la tarjeta roja. Lejos de conformarse, el vasco, visiblemente ofuscado, encaró para el banco de Marsella, eterno rival de PSG, donde el español dirigió. Emery le hizo un gesto a Sampaoli, que hasta ese momento se había mantenido al margen de la discusión. El extécnico del seleccionado argentino reaccionó y debió ser contenido para que la situación no llegara a mayores... en pleno partido de pretemporada.

El incidente entre ambos entrenadores refleja que no fue un simple partido amistoso y, también, la intensidad con la que se vive el fútbol en Marsella, allí donde la Argentina quedó eliminada del Mundial de Francia y donde alguna vez dirigió Marcelo Bielsa. Emery, molesto por las decisiones arbitrales y, también enojado por algunas críticas del público por su pasado como entrenador de PSG, terminó reaccionando y quedando en ridículo.

Fue la primera vez en casi un año que el estadio Velódrome abrió sus puertas para varios miles de espectadores. Ellos también mostraron su ansiedad por ver el fútbol en primera persona y se lo hicieron sentir al entrenador visitante. Emery no pudo sacar demasiadas conclusiones del partido de cara al encuentro con Chelsea, campeón de la Champions League, por la Supercopa de Europa.

Jorge Sampaoli (DT de Marsella) y Unai Emery (entrenador de Villarreal) observan el partido amistoso entre ambos equipos disputado hoy en Francia. Twitter @VillarrealCF

El 2-1 a favor de Marsella (un gol en contra de Nino y otro de Dimitri Payet) terminó siendo anecdótico. La buena noticia para los amarillos es que Gerard Moreno volvió de la Eurocopa con la selección española y mantiene su olfato goleador: descontó a dos minutos del final. Marsella, por su parte, se alista para debutar en la Ligue 1 la próxima semana para Montpellier. Fue un mercado de pases agitado para el equipo dirigido por Sampaoli: el brasileño Gerson, el argentino Leonardo Balerdi (adquirido a Borussia Dortmund), el arquero español Pau López o el turco Cengiz Under son algunos de los refuerzos del equipo marsellés , que aspira a clasificarse a la Champions League.

Villarreal, por su parte, jugará el próximo sábado otro amistoso de pretemporada. Y, como hoy, Emery tendrá en el banco de suplentes rival a otro DT argentino, ya que su equipo se medirá con el Leeds, dirigido por el rosarino Marcelo Bielsa.

