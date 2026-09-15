Amistosos de la selección argentina: fechas y contra quién juega después del Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este martes que el seleccionado nacional disputará tres amistosos como local en la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales después del Mundial 2026 programada para entre el 21 de septiembre y 6 de octubre.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni recibirá el miércoles 30 de septiembre a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, después, se mudará al estadio Monumental para ser anfitrión de Burkina Faso y sábado 3 de octubre y de Benín el martes 6.

Lionel Scaloni será el entrenador de la selección argentina en los amistosos posteriores al Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos. Solo en la era de Lionel Scaloni, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

Será la primera actuación del equipo nacional después del segundo puesto en la Copa del Mundo. También, la penúltima citación de Scaloni antes de que venza el contrato y la primera reunión del equipo luego de que Lionel Messi anunció su retiro del mismo. No obstante, hay una duda: si el astro integrará o no la lista, que tampoco fue oficializada, para tener una despedida ante el público que lo idolatra. En la misma situación está Nicolás Otamendi, multicampeón con la albiceleste, quien no sigue en el combinado nacional pero podría ser llamado para su ‘último baile’.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, los referentes de una etapa gloriosa de la selección argentina que ya llegó a su fín PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

En cuanto al calendario de la FIFA, la última fecha para amistosos internacionales será del 9 al 17 de noviembre. Ya en 2027 la Argentina volverá a competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, en el que será uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.

Aunque ya está clasificada al campeonato, es muy probable que dispute igual el torneo para no quedarse sin actividad. Teniendo en cuenta que tres de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya tienen su pasaje a la cita ecuménica, resta conocerse cómo será el formato de juego y las plazas que dispondrá la región para el resto de los equipos.

Julián Álvarez, uno de los referentes de la renovación de la selección argentina Charlie Riedel - AP

El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato más allá de que por rotación de países anfitriones le tocaría a Ecuador. Y también con selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Calendario de la FIFA hasta 2030

2026

21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA.

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030