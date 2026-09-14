Mammana evoluciona favorablemente tras fracturarse varias costillas por un choque en el partido ante Newell’s

Vélez compartió este lunes un nuevo parte médico respecto de la salud de Emanuel Mammana, defensor del Fortín que se fracturó varias costillas como resultado de un duro choque con el arquero Tomás Marchiori durante el partido ante Newell’s. “Presenta una evolución muy favorable”, reza el comunicado difundido por el club.

Minutos antes de las 14, la entidad que preside Luis Fabián Berlanga realizó un posteo en la red social X en el que abordó el estado del central. “Emanuel Mammana presenta una evolución muy favorable del neumotórax sufrido el pasado viernes, por lo que permanece internado en observación en la Clínica Zabala”, reza el posteo.

Y concluye: “Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas costales. De no mediar inconvenientes, se le retiraría el tubo de tórax en las próximas 24 o 48 horas”.

Vélez compartió un nuevo parte médico en relación a la salud del defensor central, que permanece internado bajó observación en la Clínica Zabala Twitter

Previo al comunicado de Vélez, el mismo Mammana había subido una historia a Instagram, en la que habló sobre su situación actual. “Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”, celebró el jugador con pasado en River Plate, Lyon y Zenit.

“Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos. Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida”, resaltó.

El futbolista le dedicó unas palabras también a la “gente de Vélez”, que desde el primer momento “hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle”. “Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba”, acotó.

Previo al comunicado de Vélez, el mismo Mammana había subido una historia a Instagram, en la que habló sobre su situación actual Instagram

Y concluyó: “Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.

El accidente que derivó en la internación de Mammana

Durante el encuentro en el Marcelo Bielsa el viernes, el central sufrió un traumatismo de hemitórax derecho, que le provocó la fractura de varias costillas y la perforación de un pulmón, tras un duro choque con Marchiori.

La jugada que derivó en la lesión del jugador del Fortín fue un tiro libre a favor de Newell’s a los 10 minutos del segundo tiempo. Luego de un centro de Facundo Guch, la pelota cayó al área de Vélez pero el arquero de Vélez salió hasta el punto penal y la despejó con los puños. En ese avance, se llevó puesto a Mammana.

La dura lesión de Emanuel Mammana en Vélez

Pese a que el defensor quedó tendido en el suelo, la jugada continuó y, por medio de un cabezazo de Matías Cóccaro, la Lepra casi logra empatar el partido, pero Lucas Robertone despejó y mandó la pelota al córner. Antes del lanzamiento, el árbitro Nicolás Ramírez fue alertado sobre la situación de Mammana y detuvo el duelo.

Tras ello, el exRiver fue asistido. Antes de reiniciar el partido, el encuentro se mantuvo demorado un par de minutos, durante los cuales el futbolista de Vélez fue retirado del campo de juego mediante una camilla.