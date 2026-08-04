Amistosos internacionales: cuándo jugará la selección argentina, por fecha FIFA

Luego de perder la final del Mundial 2026 ante España, la selección argentina ya tiene que pensar en lo que se viene. Comienza un nuevo ciclo de preparación de cara a la próxima Copa del Mundo y en ese proceso el DT Lionel Scaloni, quien según sus propias palabras continuaría al mando del plantel hasta diciembre, debe pensar en la nueva generación que reemplazará a aquellos que se consagraron como campeones del mundo en Qatar 2022 y que fueron subcampeones este año. Y la primera prueba será la fecha FIFA de septiembre.

La idea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es que el seleccionado albiceleste dispute tres partidos en la ventana que se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. El primero podría ser en la Bombonera ante un país sudamericano o de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). Los dos restantes se jugarían en Asia ante rivales a definir, aunque todo está por confirmarse.

La selección argentina llegó a la final de una Copa del Mundo por tercera vez en las últimas cuatro ediciones MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la próxima convocatoria no estará Nicolás Otamendi, multicampeón con la albiceleste, quien ya anunció su retiro del seleccionado. Por otro lado, es una incógnita saber si Lionel Messi, capitán y figura excluyente, continuará vistiendo la camiseta de la selección argentina, ya que no dio declaraciones al respecto luego de colgarse la medalla de plata en la última Copa del Mundo.

Lo mismo ocurre con referentes como Leandro Paredes y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quienes podrían dar un paso al costado. “Creo que muchos van a tener que pensar si seguir o no (...) Hay que pensar y poner un montón de cosas sobre la balanza”, dijo el mediocampista. “El dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, reflexionó el arquero a través de sus redes sociales. Además, el cuerpo técnico deberá decidir si seguirá contando con Rodrigo De Paul (32 años), Gerónimo Rulli (34), Juan Musso (32) y Giovani Lo Celso (30), entre otros.

Lionel Messi no confirmó si seguirá jugando en la selección argentina, tras el Mundial 2026 Jess Stiles - CALSP

Calendario de la FIFA hasta 2030

2026

21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA.

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030