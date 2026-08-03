El increíble error de un arquero en el fútbol de Sudáfrica que dejó impactados hasta a sus compañeros

Por lo menos resulta insólito lo que sucedió en el fútbol de Sudáfrica. Tan llamativo es lo que se vio en la cancha de Free State Stadium que se multiplicó en las redes sociales. El blooper del arquero sudafricano Sipho Gift Maseti fue tan increíble que hasta se sorprendieron sus propios compañeros y la acción terminó con su expulsión del partido entre TS Galaxy y Siwelele FC.

En el final del partido que igualaron 2-2, por la primera fecha de la Premiership sudafricana, Maseti apareció en escena para tratar de controlar la pelota después de un envío largo del rival, pero con la particularidad de que lo hizo varios metros por fuera del área grande, convencido de que estaba dentro de la zona permitida para hacerlo y hasta se lo vio como dispuesto a sacar rápido para seguir jugando.

El error del arquero en Sudáfrica

Fue tan inusual la secuencia que los compañeros de Maseti se quedaron mirando a su arquero sin entender por qué había salido tan lejos a tomar la pelota. Estaba atento el defensor de TS Galaxy, Siyanda Xulu, que llegaba para cerrar la acción sin problemas. El que no dudó ni por un segundo fue el árbitro del partido, Xola Sitela, que le mostró la tarjeta roja directa al arquero del equipo visitante.

Tras la expulsión de Sipho Gift Maseti, el entrenador de TS Galaxy, Bernard Parker, todavía disponía de un cambio y ordenó el ingreso del arquero suplente Ira Tape, que atajó el tiro libre posterior y aseguró un punto para su equipo.

En algunos de los videos que se difundieron, principalmente, en la red social X, se advierte que Maseti parece confundirse con una línea tenue que se ve en el césped del campo de juego del Free State, que es un estadio deportivo situado en Bloemfontein, utilizado para encuentros de fútbol y de rugby, donde juegan habitualmente los Free State Cheetahs y los Central Cheetahs.

No fue el único error de Maseti en el partido: en el primer tanto de Siwelele FC, el delantero Sphesihle Jeza aprovechó una mala entrega hacia atrás de Ntandoyenkosi Nkosi, que obligó al arquero de TS Galaxy a tener que rechazar de apuro, pero su disparo fue al pecho del atacante rival.

Sipho Maseti had a bad day yesterday with lot of blunders 😩😩😩😩🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/9KuUSlfZwX — Dr. Matshidi Mazwi🇿🇦 (@MazwiMa4482) August 3, 2026

Sipho Gift Maseti ingresó en octubre de 2020 a la escuela Transnet School of Excellence, que es una institución de deportes en Midrand, una ciudad ubicada entre Johanesburgo y Pretoria. En enero del 2026 fue traspasado al equipo de reserva de TS Galaxy y este mismo año tuvo su debut, el 20 de abril, en el equipo de la primera división de uno de los equipos más convocantes del fútbol local.