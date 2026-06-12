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Ander Herrera confirmó su salida de Boca y les dejó un mensaje a los hinchas: “Ya somos una familia de bosteros”
El futbolista español sostuvo que el club tiene a “un hincha en Europa” y que va a estar “siempre que se lo necesite”; se va seis meses antes del final de su contrato
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Tras varios días de especulaciones, el mediocampista español Ander Herrera se encargó de confirmar su salida de Boca. La noticia fue anunciada de forma particular: a través de un video publicado en las redes sociales del club xeneize, donde el futbolista de 36 años les habla directo a los hinchas. Se da seis meses antes de que finalice su contrato y tras la llegada del nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena.
“Hola, bosteros. Estoy aquí para comunicarnos que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha por el resto de mi vida”, dijo visiblemente emocionado, mientras contenía las lágrimas.
El volante había llegado a la institución a comienzos de 2025, con un contrato que se extendía hasta diciembre de 2026. Una fuente del equipo confirmó a la agencia Reuters que su salida ocurrió porque Arruabarrena “no lo iba a tener en cuenta”.
“Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. Uno de los sueños que he tenido durante toda mi carrera, haber podido representar a este club”, dijo, mientras palmaba con sus manos el escudo del club en el buzo que tenía puesto. “Poder usar estos colores... eh... bueno...”, dijo Herrera, que luego interrumpió sus palabras y se quebró.
Noticia en desarrollo.
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