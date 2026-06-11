Ander Herrera dejaría Boca, seis meses antes del final de su contrato
La determinación se habría tomado porque el probable nuevo director técnico, Rodolfo Arruabarrena, no lo considera necesario para el plantel
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El mediocampista español Ander Herrera deja Boca Juniors a seis meses de terminar su contrato. La dirección del club informó que la decisión se habría tomado en “buenos términos” y se explicaría por la llegada del probable nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, quien no lo considera una figura clave para el equipo.
El volante, de 36 años, llegó a la institución a comienzos de 2025 y tenía un contrato estipulado hasta diciembre de este año, pero la posible renovación del cuerpo técnico aceleró su salida seis meses antes de la fecha pautada. “Arruabarrena no lo iba a tener en cuenta”, confirmó otra fuente del equipo a la agencia de noticias Reuters.
“Herrera rescindió su contrato en buenos términos, de común acuerdo”, afirmó una fuente de la dirección de Boca Juniors a la agencia citada. Aun así, el ciclo del futbolista en el país padeció interrupciones constantes debido a problemas físicos que afectaron su regularidad, por lo que sumó 29 partidos oficiales y marcó un único gol con la camiseta de la institución.
La salida coincide, además, con un presente deportivo complejo para Boca, que acumula tres años sin ganar un torneo. El equipo quedó desclasificado en los octavos de final del Apertura y terminó en el tercer puesto de su zona de la Copa Libertadores, algo que lo envió a la Sudamericana, donde jugará por 16avos frente a O’Higgins de Chile, a pocos días de terminar el Mundial.
La llegada de Arruabarrena
De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, Juan Román Riquelme, presidente del club, contactó a Arruabarrena para ofrecerle el puesto de director técnico en reemplazo de Claudio Ubeda, que partió días atrás. El entrenador habría aceptado el ofrecimiento y restaría resolver la firma del contrato. Se espera que se extienda por 18 meses, hasta diciembre de 2027.
Para este ciclo, el conductor buscaría definir una dinámica de juego específica. Esto incluye a Mauro Navas, quien actualmente trabaja en la novena división de las divisiones inferiores, como primer asistente. La estructura se completaría con Diego Markic en el rol de segundo ayudante y Gustavo Roberti a cargo de la preparación física de los futbolistas.
El exdefensor, de 50 años, ya dirigió a Boca entre 2014 y 2016, período en el que conquistó el torneo local y la Copa Argentina de 2015. Su campaña al frente del equipo sumó 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas en 75 compromisos oficiales, antes de continuar su carrera en clubes de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Arabia Saudita y el seleccionado de Emiratos Árabes Unidos.
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