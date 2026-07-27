Andrea Pirlo quedó fuera de la carrera para dirigir a Italia tras sus vínculos con una casa de apuestas rusa

El ex futbolista italiano Andrea Pirlo dijo este lunes que ya no estaba en la carrera para convertirse en seleccionador de su país, después ‌de que sus vínculos comerciales con ‌una ⁠casa de apuestas rusa suscitaran críticas y oposición a su posible nombramiento. El campeón del mundo, de 47 años, había surgido, según medios, como uno de los principales candidatos para reemplazar a ​Gennaro Gattuso, después ⁠de que ⁠el español Pep Guardiola rechazara el cargo. Sin embargo, la candidatura de Pirlo quedó bajo escrutinio por su papel como ​embajador global de la casa de apuestas rusa Fonbet, lo que provocó objeciones de responsables de ‌la Federación Italiana de Fútbol (FIGC, por sus siglas en italiano) y de ​parlamentarios italianos.

Pirlo defendió su relación con la empresa ​el lunes en una publicación en Instagram. Dijo que el domingo se le había informado de que ya no estaba siendo considerado para el cargo en Italia.

Pirlo lamentó que una decisión deportiva se haya transformado en un debate público Roland Weihrauch - dpa DPA

“Tras enterarme anoche de que ya no soy el candidato para dirigir a la selección italiana, creo que es mi deber aclarar algunos puntos”, dijo en redes sociales. “En los últimos días, he observado con ​gran amargura el debate que se ha desarrollado en torno a mi nombre y a la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador de la selección italiana.” “A ⁠lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he desempeñado mi trabajo en pleno cumplimiento de las leyes ‌de los países en los que he trabajado y de los contratos que he firmado.”

Acuerdo con Fonbet

Pirlo, que actualmente dirige al United FC de Dubái, de la Pro League de Emiratos Árabes Unidos, firmó en octubre un acuerdo como embajador con Fonbet.

Dijo que la colaboración tenía una naturaleza exclusivamente comercial y deportiva. “Asignar un significado político a esa colaboración es atribuirme convicciones que nunca he expresado y que no me pertenecen”, añadió.

El escrutinio de los vínculos de Pirlo con la ‌empresa se intensificó después de que apareciera junto a su excompañero de la selección italiana Marco Materazzi en el ⁠estadio Luzhnikí de Moscú durante un acto organizado por Fonbet, lo que generó críticas mientras continúa la guerra ‌de Rusia en Ucrania.

Andrea Pirlo con Paolo Maldini, en las épocas en que jugaron juntos en Milan; ahora, Maldini es el encargado de designar al nuevo DT de la selección de Italia

“Entristece ver que, pese a su extraordinaria contribución al deporte mundial y ⁠a la imagen de Italia en el extranjero, en su propio país usted ⁠sea ahora objeto de ostracismo por parte de un grupo dominante que muchos describen como ‘seudodemocrático’; un destino que, además, ya ha recaído sobre miles de deportistas, directores de orquesta, músicos, artistas y directores de cine rusos en los últimos años”, escribió Alexéi Paramonov, embajador de Rusia en Italia, en una carta a Pirlo publicada en Facebook.

El director deportivo de ‌la FIGC, Paolo Maldini, exdefensor del AC Milan y ​de Italia que asumió el cargo este mes, es responsable de identificar al próximo seleccionador nacional que dirigirá el intento de los cuatro veces campeones del mundo de clasificarse para el Mundial de 2030, después de no haber logrado acceder a las tres últimas ediciones.

El comunicado completo de Pirlo en Instagram

“En los últimos días, he presenciado con gran amargura el debate que se ha generado en torno a mi nombre y la posibilidad de ejercer como seleccionador nacional de Italia. Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, hasta ahora he optado por guardar silencio. Sin embargo, siento que es mi deber aclarar ciertos aspectos”.

“A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que se encuentra en el centro de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de carácter comercial y deportivo. Atribuirle un significado político a esta colaboración implicaría atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías”.

“Quisiera agradecer a Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me han demostrado. Soy consciente de su experiencia, su profesionalidad y el amor que siempre han dedicado al fútbol italiano. Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no me corresponden. Mi amor por Italia no depende de una posición. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre me acompañará”.