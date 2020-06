Andrés Parra, personificado como Sergio Jadue, se trenzó en Twitter con Martín Liberman.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2020 • 15:43

El actor colombiano Andrés Parra , que encarna al personaje principal de El Presidente , la serie sobre la trama de corrupción del FIFA Gate, le respondió con una filosa ironía al periodista deportivo Martín Liberman , que había criticado a la serie.

Liberman publicó un tuit este mediodía calificando muy negativamente a la serie, estrenada este viernes 5 de junio en la plataforma Amazon Prime Video. "Es pésima El Presidente. Malísima. Mal actuada, mal contada. Pérdida de tiempo absoluta" , expresó.

El tuit de Andrés Parra en respuesta al de Martín Liberman Crédito: Twitter

El tuit del periodista, que tiene cientos de miles de seguidores en toda América, llegó a Parra, que enseguida se encargó de contestarle: "Aceptamos tu crítica llenos de humildad. Gracias por verla. Si se la pudieras recomendar a tus enemigos sería genial. Un abrazo!" . La irónica respuesta tuvo miles de me gusta, compartidas y comentarios, la inmensa mayoría en apoyo al actor colombiano.

El entrevero no terminó ahí ya que Liberman le respondió a Parra. Dijo: "Ni a mis enemigos si los tuviera se la podría recomendar señor. Quienes conocemos a los protagonistas y la historia, sabemos que tuvo un mal guion. No se ofenda, yo también hice programas malos . Fuerte abrazo y éxitos".

El Presidente consta de ocho episodios y está producida por Armando Bo, la compañía francesa Gaumont y la chilena Fábula. El actor Andrés Parra , conocido por haber encarnado a Pablo Escobar en El patrón del mal , interpreta en esta oportunidad a Sergio Jadue , el presidente de un pequeño club de fútbol de Chile que pasó de ser un ilustre desconocido a un jugador clave en la conspiración criminal valuada en más de 150 millones de dólares que involucró, entre otros, a la Asociación de Fútbol Argentino que comandaba Julio Grondona .

Trailer de El Presidente - Fuente: YouTube 00:58

Video

La serie cuenta con la participación de un elenco internacional que además de Parra tiene a las mexicanas Karla Souza (How to Get Away with Murder), y Paulina Gaitán (Narcos) y a los argentinos Alberto Ajaka y Luis Margani (Mundo Grúa), que interpretará a Grondona.