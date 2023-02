Andrey Santos, el niño prodigio brasileño que compró Chelsea pero no puede utilizar

escuchar

La llegada récord de Enzo Fernández eclipsó a los otros refuerzos de Chelsea en el mercado invernal. Uno de esos fue una de las últimas grandes apariciones del fútbol brasileño: Andrey Santos. Con 18 años, el mediocampista mixto de Vasco da Gama guio a su selección Sub 20 al título continental en el reciente Sudamericano jugado en Colombia. Llevó el brazalete de capitán y fue el mejor de todos. Su currículum tenía todas las credenciales para comenzar su etapa en Inglaterra. Pero... la burocracia se lo impidió. Santos no consiguió el permiso de trabajo y lo más probable es que sea cedido a préstamo hasta junio.

Santos se destacó en la segunda división con la camiseta de Vasco Da Gama, club con el que convirtió 8 goles en 38 partidos. Esa progresión llevó a los londinenses a apostar por él: pagaron cerca de 20 millones de euros (objetivos incluidos) y le hicieron un contrato de larga duración. En las oficinas de Stamford Bridge confiaban en que el joven recibiera la visa de trabajo como “talento especial”, el documento que habilita a los futbolistas precoces a desempeñarse en Inglaterra pese a no cumplir con los requisitos. Los ingleses estaban convencidos de que podrían contar con Santos esta misma temporada como un recambio para el mismísimo Enzo Fernández, o incluso Mateo Kovacic. En el mercado invernal, de hecho, vendieron al ítalo-brasileño Jorginho a Arsenal creyendo que la mitad de la cancha sería una zona superpoblada.

Andrey Santos besa la copa tras ganar el Sudamericano Sub 20 con Brasil Sebastian Barros - NurPhoto

Pero no. Lucas Pedrosa, periodista brasileño de la cadena SBT, confirmó que el joven futbolista brasileño no pasó la prueba para ser considerado “Talento especial” y tendrá que aguardar una nueva chance, en junio. La revisión de sus papeles concluyó antes del Sudamericano Sub 20, en el que el futbolista se destacó y hasta convirtió el gol que le dio el triunfo a su país. Con esto en mente, incluso se tomó un avión a la capital inglesa desde Bogotá para que las autoridades migratorias para que reconsideraran su caso. No hubo forma: en la tabla de méritos para acceder al beneficio de “Talento especial”, a Santos le faltó un punto. ¿Las razones? No jugó Copa Libertadores y se desempeñó en un equipo que disputó el torneo de segunda división de su país. Los puntos se suman a partir de la reputación de los torneos en los que los futbolistas participan.

Las autoridades también consideraron que el jugador no era “imprescindible” para Chelsea. Es decir, no le garantizaban la titularidad en un puesto para el que ya habían contratado a Fernández por 121 millones de euros y tenían al suizo Denis Zakaria, llegado a préstamo desde Juventus, de Italia. Si Santos fuera un “talento especial” tendría un lugar asegurado en el primer equipo. Es probable que si el club comprador de Santos hubiera sido uno de mitad de tabla o que pelea el descenso, su status de “talento especial” habría sido reconocido. Y tendría tanto la visa como la titularidad adentro de la cancha. Pero lo compró Chelsea y allí juega el mediocampista más caro de la historia: Enzo Fernández. No hay lugar para Santos.

Andrey Santos, con la camiseta de Vasco, club para el que jugó 38 partidos y convirtió 8 goles

¿Y ahora? Vasco da Gama, ascendido al Brasileirao, alega que en el contrato con Chelsea hay una cláusula que obliga a los ingleses a ofrecerlo a los cariocas en caso de que quieran cederlo. El entorno del futbolista lo niega y apuntan a Palmeiras, bajo la dirección técnica de Abel Ferreira, como destino predilecto para que el diamante en bruto siga puliéndose. Según las leyes inglesas, medio año en el Brasileirao (un mejor torneo que la Serie B de ese país) alcanzan para que Santos sume el punto que le falta y pueda conseguir su visa. El problema es que en mayo se juega el Mundial Sub-20 y el joven futbolista es uno de los nombres más importantes de su seleccionado. Estará en la cita ecuménica y... se perderá los partidos del principal torneo brasileño.

Así, un préstamo de febrero a junio (cuatro meses) se reduciría a tres por el Mundial de su categoría. Por eso los agentes del futbolista (Giuliano Bertolucci y Kia Joorabchian, ex representante de Carlos Tevez y Javier Mascherano) intentan convencer a Chelsea de una sesión más larga, para que Santos pueda jugar tanto Libertadores como Brasileirao y no haya más problemas con los puntos. Eso incluso contribuiría a su formación: llegaría a Inglaterra más pulido. Queda por verse si el destino de la joya brasileña está en su país (Vasco o Palmeiras) o en incluso en Turquía, donde también preguntaron por él. Algo está claro: no podrá jugar en Chelsea al menos hasta junio. Y si no consigue ese punto que le falta, su futuro en la Premier League está en riesgo.

