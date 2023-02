PSG: el vestuario no tiene paz y los pesos pesados del plantel arremeten contra la dirección deportiva

escuchar

Las tres derrotas al hilo en tres competencias distintas hicieron que el vestuario de PSG eclosionara. La seguidilla comenzó en Marsella por la Copa de Francia, siguió en Mónaco por la Ligue 1 y continuó en el Parque de los Príncipes con la caída más dolorosa de todas: con Bayern por la ida de los octavos de final de la Champions League. Desacostumbrados a perder, comenzó la búsqueda de los responsables. Y más allá del entrenador, Christophe Galtier, las luces apuntaron a Luis Campos, el director deportivo y responsable de todos los fichajes del club.

El diario L’Equipe apunta este viernes que los brasileños Neymar y Marquinhos acusan a Campos de haber empeorado la calidad del plantel. El mismo periódico había contado en su edición del domingo pasado que Campos irrumpió en el vestuario del estadio Louis II, en Mónaco, para reprocharles a los futbolistas su falta de intensidad en el campo de juego. Los dos brasileños, pesos pesados de la plantilla, le respondieron delante de todos sus compañeros. Según la prensa francesa, hubo hasta gritos. Era el preludio de una situación que podía empeorar si el equipo perdía con Bayern. Y perdió.

Kylian Mbppé y Lionel Messi, durante un entrenamiento de PSG en París FRANCK FIFE - AFP

Las de Marquinhos (capitán) y Neymar (la contratación más cara de la historia) no son las únicas voces que acusan a Campos por su trabajo en los últimos mercados de pass. “En privado, Lionel Messi, Presnel Kimpembe y, en general, todos los responsables del club en los últimos años, están n la misma sintonía. El tema está presente en todas sus conversaciones y hacen la misma observación: la fuerza laboral se ha debilitado”, escribe L’Equipe. Dicho de otro modo, futbolistas y ejecutivos entienden que el plantel de este año es peor que el del año pasado. Y que las prioridades que había, como asegurarse un defensor de calidad ante la merma física del español Sergio Ramos, contratado para ser el compañero de zaga de Marquinhos, no se cumplieron.

“Este es incluso el mercado más flojo desde que estoy en el club”, dijo fuera de micrófono un miembro de la comisión directiva del club a L’Equipe. Y otro informante añadió: “Nadie entiende por qué el PSG dejó escapar a Paredes (Leandro, integrante del seleccionado argentino campeón mundial en Qatar 2022), a Idrissaa Gueye o incluso a Julian Draxler para contratar a Vitinha, Fabián Ruiz y Carlos Soler, aunque este último español sea un poco mejor recibido que los otros dos”, agrega el medio de comunicación francés.

Kingsley Coman acaba de convertir el gol de Bayern ante PSG, por la Champions League; Lionel Messi y sus compañeros lo sufren

Está claro que en medio de una crisis futbolística y de resultados como la que afronta el club parisino se busquen responsables. Las elecciones de Campos (el principal responsable de que Galtier sea el entrenador, ya que había trabajado con él en Lille) en el último mercado de transferencias no respondieron ni a las expectativas ni a las obligaciones que entraña el PSG. L’Equipe señala un ejemplo más con nombre y apellido: el juvenil Hugo Ekitike. Pretendido por Newcastle y otros equipos, los parisinos lo contrataron a préstamo, pero con una obligación de compra de 37 millones de euros. Su llegada tuvo un efecto búmeran: Arnaud Kalimuendo, una de las joyas de las inferiores y con pasado en todas las selecciones juveniles francesas, tuvo que buscarse la vida en otro club. Lleva cuatro goles en 16 partidos (13 como titular) con la camiseta de Rennes.

Esa política de contratar futbolistas jóvenes que terminan tapando a los mejores proyectos del semillero también recibió cuestionamientos. La irrupción de Warren Zaire-Emery (16 años, el jugador más joven en disputar la Champions League con la camiseta de PSG en toda su historia) podría servir para calmar esas voces críticas. Pero se trata de un diamante en bruto que debe ser pulido. Messi debutó en Barcelona dos años antes de que su compañero naciera. Y ahora comparten vestuario.

Arnaud Kalimuendo, con la 9 de Rennes, marca a Lionel Messi durante un partido de la Ligue 1 francesa Mathieu Pattier - AP

El puesto de defensor central también divide aguas en los escritorios. En las oficinas del PSG no aceptan que Campos, uno de los directores deportivos con más presupuesto y reputación de la Ligue 1, no haya podido encontrar en el mercado un defensor central puro (llegó Nordi Mukiele, cuyo puesto natural es el de lateral derecho) para compartir minutos con Marquinhos, Sergio Ramos y Kimpembe. Los últimos dos, por ejemplo, se vieron perjudicados por varios contratiempos físicos en los últimos meses. El elegido era el eslovaco Milan Skriniar, de Inter de Milán (Italia). Sin embargo, Campos no pudo sacarlo de San Siro. Ni siquiera ante la inminencia del final de su contrato con los italianos: quedará libre en junio.

El salvoconducto de Campos podría ser el Fair Play Financiero (FPP, en inglés). Hay quienes arguyen como defensa que el club, fondeado con capitales qataríes, no pudo concretar las contrataciones que pensaba por las limitaciones en el presupuesto y los sueldos varias veces millonarios que paga a sus estrellas como Kylian Mbappé, Neymar, Messi, Marquinhos o el arquero Gianluigi Donnarumma. Era renovar a Mbappé o reforzarse con todo. Campos y los suyos optaron por lo primero. Y ahora hay quienes se lo reprochan.

Lo que viene, lo que viene

Galtier (entrenador) y Campos (director deportivo) saben que las próximas tres semanas serán decisivas para su futuro en el PSG. De los resultados que obtengan en la Ligue 1 (el equipo es líder, aunque tiene en el espejo retrovisor a Olympique de Marsella) y, sobre todo, en la Champions League dependerá su continuidad. El fantasma de Zinedine Zidane, el entrenador preferido por los dueños del club, se agiganta ante cada derrota.

Zinedine Zidane es el preferido de los qataríes dueños de PSG para suceder a Christophe Galtier, en caso de que el actual entrenador sea despedido en marzo

El calendario tiene anotados tres partidos por el torneo doméstico ante rivales de fuste: este domingo ante Lille (quinto en la tabla). La semana próxima, ante Marsella (escolta). Y el 4 de marzo frente a Nantes, que aunque es decimotercero suele darle batalla a los parisinos. Cuatro días más tarde, el 8 del mes próximo, PSG tendrá su primera finalísima: ante Bayern, en Alemania, obligado a ganar para pasar de fase en la Champions League.

Galtier habló sobre Mbappé y Neymar

El entrenador de PSG habló a dos días del partido contra Lille. Y se refirió a la foto de Neymar en un local de comidas rápidas y el pedido de Mbappé de “comer bien y dormir bien”. Mientras la prensa unió un comentario con otro para graficar la desunión en el vestuario, el DT los desligó. “No hay relación”, dijo Galtier. Y agregó: “Ustedes no pueden y yo no voy a asociar las declaraciones de Kylian con la foto de ‘Ney’ en un fast-food”.

Galtier insistió sobre el tema, algo molesto: “Tengo la íntima convicción de que no hay una relación entre la foto que salió y la declaración. Lo que ha dicho Kylian en zona mixta es exactamente lo que ha dicho en el vestuario, declaraciones de gran madurez y determinación para que todo el mundo se mantenga movilizado, declaraciones bienvenidas”, agregó el DT.

Christophe Galtier, DT de PSG, con la MNM, su delantera estelar: Messi, Neymar y Mbppé koji watanabe - Getty Images AsiaPac

Galtier también contó que mantuvo un encuentro con Neymar, uno de los apuntados por sus bajos rendimientos. “Le dije lo que pensaba, ‘Ney’ tiene el derecho en su día de descanso, de recuperar, de jugar al póquer, es un apasionado”, contó el DT. Y agregó: “Le dije lo que pensaba sobre esa foto que ha salido, eso se queda entre él y yo”.

(Con información de la agencia AFP).

