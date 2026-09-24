Andy Carroll contó que fue agredido sexualmente hace cinco años

Andy Carroll, un exdelantero de la selección inglesa, reveló en su autobiografía que fue agredido sexualmente por un hombre en 2021. El futbolista, de 37 años, incluyó los detalles en su libro, Owning It. Como víctima de agresión sexual, Carroll reveló que el incidente tuvo lugar en su casa durante su segunda etapa en Newcastle. El agresor, amigo de su expareja, que se encontraba de viaje en ese momento, fue posteriormente condenado a tres años de prisión, y Carroll testificó ante el tribunal.

El exdelantero del Liverpool y del West Ham, que ahora es jugador y copropietario del club Dagenham & Redbridge de la National League South, declaró que el incidente ocurrió mientras dormía, según informe que publica el prestigioso medio The Guardian.

It's Andy Carroll's birthday, so we best show you this amazing goal 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏



Enjoy your day, @AndyTCarroll! 🎉 pic.twitter.com/bFU4heZJMH — Premier League (@premierleague) January 6, 2021

Acto seguido, echó al hombre de la casa y, cuando este intentó volver a entrar, lo dejó inconsciente. Carroll le asestó un golpe y llamó a la policía, que, tal y como manifiesta, le encontró “sollozando en brazos de la niñera de sus hijos”.

“Fui agredido sexualmente, lo confieso. Da miedo incluso pensarlo, y solo unas pocas personas lo sabían hasta ahora”, escribió Carroll, quien decidió incluir el incidente en su libro “en el último momento” tras comentarlo con su pareja, Lou Teasdale.

“Lou y yo pasamos mucho tiempo discutiendo si debíamos mencionarlo en este libro o no. Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me acobardé”, sostuvo.

El que hace el gol es Andy Carroll que, a sus 35 años, está jugando en Bourdeaux, en la cuarta de Francia.



"Pierdo dinero jugando acá, pero nunca se trató de plata en mi carrera. Quiero ser parte de la historia", relató en @BBCSport.



Leyenda. ♾️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/6zTuQHkjgU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 8, 2024

“Da miedo hablar de ello, pero me ha convertido en la persona que soy hoy tanto como cualquier otra cosa buena. Y si al hablar de ello ayuda aunque sea a una sola persona, bien, habrá valido la pena.”

Carroll afirmó que testificar ante el tribunal, donde el agresor fue declarado culpable de delitos sexuales e incluido en el registro de delincuentes sexuales, fue “humillante, vergonzoso y absolutamente horrible”.

El exfutbolista de 37 años declaró: “Lo que me sucedió afectó a todos los aspectos de mi vida. Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol… El trauma de lo que me pasó no ha desaparecido”.

Andy Carroll, en un partido contra West Bromwich Albion John Powell - Liverpool FC

Hace varios años que Carroll salió de la rueda de la elite y eligió jugar al fútbol en otros escenarios. Todo el dinero que logró, lo hizo en clubes como Newcastle, Liverpool y West Ham. Hace un par de temporadas actuó en Girondins en peligro de desaparición, relegado a la cuarta división de Francia.

Un año atrás, empezó a actuar en la National League inglesa, la sexta división. Entrevistado en su momento por Sky Sports, el atacante reconoció que tuvo “llamadas de divisiones mayores”, pero aseguró que para tomar la decisión se guio por sus sensaciones. “No importa el nivel ni nada mientras siga entrando al campo a jugar al fútbol, eso es lo que me importa”, admitió.