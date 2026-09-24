Lista de precios de las entradas para la despedida de Messi de la selección: una por una, todas las ubicaciones

La última función de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina será el próximo 6 de octubre en el amistoso vs. Benín en el estadio Monumental y hay una gran expectativa que se traslada a la venta de entradas, la cual inicia este jueves a las 18 en la plataforma Deportick luego de un retraso de 48 horas por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La coyuntura del evento hace que haya una gran demanda por conseguir tickets, aunque los precios de las ubicaciones son elevados para el poder adquisitivo común de los ciudadanos argentinos. Y más allá de la gran capacidad del escenario, con un aforo que llega a casi a las 90 mil personas, es probable que los boletos se agoten en minutos.

El anuncio de Deportick sobre la venta de entradas de los amistosos de la selección argentina ante Burkina Faso y Benín

El costo de las entradas inicia en $90.000 la popular y asciende a casi $500.000 en el caso de las plateas. Hay boletos que alcanzan los $180.000 y otros que superan los $300.000. Cualquiera sea la ubicación, se le añade un “costo de servicio” que se debe pagar junto con cada boleto.

Precios de las entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000

$480.000 Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Plateа media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Popular: $90.000

Hay una gran demanda por ver el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina Hernán Zenteno

Para poder comprar tickets en Deportick, se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación y el método de pago. Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio.

Messi utilizará una camiseta especial en su partido despedida. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado.

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aun más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026.

Ese día también dirá adiós Nicolás Otamendi y, muy posiblemente, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no expresaron oficialmente su retiro del combinado nacional pero el contexto hace prever que seguirán el mismo rumbo que el emblema y capitán dado que no estarán a disposición vs. Bolivia en Córdoba y Burkina Faso, también en el Monumental tres días antes del gran evento.