Ángel Correa fue operado de una cicatriz en el corazón, “salió todo bien” y la sonrisa de toda la vida: cómo será el futuro del delantero de la selección

Resultó un impacto, en la antesala del amistoso entre la Argentina y Estonia, un ensayo sin equivalencias que determinó un festival de Lionel Messi, autor de cinco goles. Fue, sin dudas, la ausencia de Ángel Correa. El delantero de Atlético Madrid, que suele ser una opción para Lionel Scaloni, fue separado del plantel, debido a una pequeña intervención quirúrgica programada, ya que se le desprendió una prótesis que le habían puesto en la operación de corazón debió realizarse en 2014. Este lunes fue operado y podrá volver a entrenarse, en un principio, cerca de fin de mes.

En 2014, Correa, surgido de los inferiores de San Lorenzo, en donde se destacó, ya era futbolista del conjunto de Madrid, cuando debió someterse a una microcirugía cardíaca para retirarle un tumor benigno y estuvo fuera de las canchas un largo tiempo. Es más: ocurrió apenas arribó al conjunto que dirige Diego Simeone.

Días atrás, cuando abandonó la concentración de la Selección, provocó un pequeño sismo, pero rápidamente se encargó de transmitir tranquilidad a través de las redes sociales. “Estoy muy feliz de contarles que salió todo bien. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, me ayudaron a mantenerme positivo. Ahora toca descansar y recuperarme para volver más fuerte”, escribió Angelito este lunes en su cuenta de Instagram y de Twitter. Siempre con una sonrisa.

El delantero del seleccionado argentino había contado este sábado que le iban a “corregir” una cicatriz de la operación de corazón realizada en 2014 y que por eso resultó desafectado del equipo nacional en la previa al amistoso con Estonia. Por esa misma razón, tampoco fue parte del banco de suplentes del choque contra Italia, en Londres.

“Quiero que sepan que este lunes me van a corregir una cicatriz que me quedó de una vieja intervención que tuve hace unos años en Estados Unidos. Por si no se acuerdan, se lo repaso: en el 2014 pasé por una situación difícil cuando me sometieron a una microcirugía cardíaca”, relató en una carta subida a sus redes sociales. “Yo apenas tenía 18 años y salí adelante con fe y con amor a la vida, porque de eso se trata, de nunca darse por vencido ni aún en las más feas, nunca bajar los brazos”, comentó el atacante de Atlético de Madrid, donde tiene contrato hasta 2026, aunque podría emigrar en este mercado de pases, ya que no suele una opción principal para Diego Simeone.

La dolencia cardíaca fue sorpresiva en nuestro medio, porque mientras actuó en San Lorenzo (en donde dejó un bello recuerdo) nunca se supo de esa situación médica. Al arribar a Madrid, se comprobó la gravedad del episodio, fue operado y continuó con su carrera, entre el Aleti y el seleccionado, del mejor modo. Es uno de los jugadores más queridos por el seleccionado y su historia de vida (nació en un hogar muy pobre en las afueras de Rosario) conmovió a todos, cuando explotó su calidad individual.

En el posteo en las redes, este sábado, contó una anécdota de su primera intervención, referida a un enfermero. “Sin conocerme y sin saber quién era, se me acercó a la cama y me dijo al oído que debía estar orgulloso de mis cicatrices porque me iban a servir de mapa para no perderme en la vida y que cada cicatriz enseña algo, tanto las de la piel como las del corazón y de los sentimientos”, escribió.

Si bien no suele tener problemas en contar la trastienda de sus dolencias, pocas veces transmitió un mensaje tan conmovedor. Ahora, deberá conservar reposo y entre dos o tres semanas, podrá realizar los primeros ejercicios físicos.