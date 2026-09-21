Ángel Di María confirmó que acompañará a Lionel Messi en la despedida con la selección argentina

La Argentina afronta la fecha FIFA con tres duelos amistosos, pero el último de ellos será especial. El día 6 de octubre en el Monumental será la despedida de Lionel Messi de la selección, que jugará ante Benín, y contará con una presencia muy especial: Ángel Di María confirmó que estará presente.

Luego del triunfo de Rosario Central ante Argentinos Juniors, por la fecha 10 del torneo Clausura, Di María habló con los periodistas en la zona mixta y contó que formará parte de la despedida del Messi.

Ángel Di María acompañará a Lionel Messi en el estadio Monumental el próximo 6 de octubre Argentina

“¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver... Nosotros jugamos el 5 [de octubre] contra Banfield, así que seguramente me quedaré ahí y me queda de paso, estoy ahí”, dijo en tono de broma cuando respondió a la pregunta de si iba a estar.

Luego, expresó: “Yo ya me retiré. Voy a disfrutar, a ver la hermosa despedida que va a tener Leo. Va a ser muy difícil, después de tantos años, no verlo con la de la selección, pero hay una última vez y va a ser esta así que lo vamos a disfrutar”, concluyó Fideo.

Di María y Messi compartieron una extensa etapa juntos en la selección argentina y lograron varios títulos juntos: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

"Y... ¿TENGO QUE IR A LA CANCHA NO?"



🚨 ¡Luego del gran triunfo Canalla ante Argentinos Juniors, ANGELITO DI MARÍA confirmó que estará presente en el Monumental el próximo 6 de octubre, para la despedida de Leo Messi de la Selección Argentina! pic.twitter.com/2nxBXL6xyk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

La selección Argentina, sin Lionel Messi, disputará su primer amistoso ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba. Luego se trasladará a Buenos Aires donde el sábado 3 de octubre recibirá a Burkina Faso en el Monumental.

El último de los tres partidos se jugará el martes 6 de octubre, otra vez en el estadio de River, y contará con la presencia del capitán argentino en el que será su despedida. En este duelo habrá muchas más figuras que compartieron su paso por la selección y uno de ellos es Ángel Di María que confirmó que lo acompañará.

Por otra parte, la AFA dio a conocer los precios de las entradas de lo que será el duelo ante Benín en el Monumental. La general tendrá un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años pagarán $29.000. En las plateas, los precios partirán de $180.000 para las altas Sívori y Centenario.

Las medias de esos sectores tendrán un valor de $320.000, el mismo precio que las plateas altas San Martín y Belgrano. Las localidades más costosas serán las plateas bajas San Martín y Belgrano, a $450.000, y las plateas medias de esos mismos sectores, que llegarán a $480.000. La venta de los tickets parala despedida de Lionel Messi comenzará este martes 22 de septiembre a las 18, a través de la página Deportick.