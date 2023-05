Ángel Di María dice que está “feliz” en Juventus, pero todavía no renovó el contrato, mientras apunta a la Europa League, una conquista “importante” que le falta a su carrera

escuchar

No sólo Lionel Messi está con su futuro en suspenso como futbolista de club para cuando finalice la temporada. Otra de las figuras del seleccionado argentino campeón del mundo, socio de Leo en la cancha y amigo afuera, Ángel Di María, tampoco tiene definido su destino para después del 30 de junio. Hasta entonces jugará en Juventus, que este jueves afrontará un compromiso de envergadura: la ida de una semifinal de la Europa League, frente a Sevilla, en el Allianz Stadium, de Turín. El partido comenzará a las 16 de la Argentina y tendrá televisación de ESPN. La otra semifinal será Roma vs. Bayer Leverkusen.

“Fideo” Di María firmó por una sola temporada con la Vecchia Signora, luego de que al final del curso pasado Paris Saint-Germain decidiera no renovarle el vínculo. En la conferencia de prensa previa al encuentro de este jueves, el rosarino mostró cierta disposición a continuar, pero no dio por segura su permanencia y prefirió enfocarse en la competencia europea: “El principio de la temporada fue duro para mí por las lesiones, no podía dar el 100 por ciento. Ahora se habla mucho de mi futuro; estoy en contacto con el club para organizarnos. Me siento feliz acá, mi familia también. Desde el día en que llegué encontré un grupo espectacular. Aunque tenga 35 años, cada entrenamiento y cada partido me ayudan a seguir creciendo”.

Di María festeja con el corazón dedicado a su familia; es el máximo anotador de Juventus en la Europa League, con cuatro tantos.

De no haber un acuerdo, la intención de Di María es continuar en el fútbol europeo. No habría margen para un regreso a Rosario Central, posibilidad que tanto el club canalla como el jugador siempre barajaron para el final de su carrera.

Fideo es el máximo goleador de Juventus en la Europa League, con cuatro tantos. Marcó un hat-trick contra Nantes y un gol ante Freiburg. En la conferencia estuvo acompañado por el entrenador Massimiliano Allegri, en lo que la prensa italiana interpretó como una puesta en escena para desmentir un supuesto malestar entre ambos por la ausencia del argentino frente a Bologna, hace dos fechas de la Serie A. Según algunas informaciones, Di María tuvo “una sospechosa” lesión en un tobillo cuando supo que no iba a ser titular. Luego estuvo desde el comienzo en los dos cotejos siguientes, los de los triunfos sobre Lecce y Atalanta. Su posición viene siendo de media-punta, detrás del centro-delantero, sin incursionar tanto por las bandas, donde sí se lo vio en gran parte de su trayectoria. Allegri no quiso manifestarse sobre la renovación de contrato del rosarino, pero lo reconoció futbolísticamente: “Él sabe muy bien lo que tiene que hacer mañana. Cuando el resultado cuenta, siempre ha estado ahí. Su carrera habla por sí sola”.

Juventus sufrió durante esta temporada un descuento de 15 puntos en la Serie A por irregularidades contables. Esas unidades le fueron devueltas, pero el fallo no está firme. Actualmente se ubica en el segundo puesto y está consiguiendo la clasificación para la próxima Champions League, algo que no sería posible si finalmente vuelven a retirarle los 15 puntos.

Marcos Acuña, en acción ante Fenerbahçe, al que Sevilla eliminó en los 16os de final de la Europa League. AP Photo - AP

Di María no supeditó su continuidad a que el equipo participe en la Champions 2023/2024: “No creo que cambie mi situación. Me da igual si el club va o no a la Champions”. Y valoró la chance de conquistar la Europa League, la segunda copa en importancia en Europa: “Es una competencia que jugué sólo una vez, en Benfica. Es un trofeo que me falta, es un título más que importante para mí, aunque me digan ‘pero si ya saliste campeón del mundo’. Para mí todos los trofeos son importantes. La Europa League lo es”.

Del otro, Sevilla tiene el cartel de especialista en el certamen. Es el más ganador, con seis coronas en siete finales, entre 2006 y 2020. La mala campaña en la liga de España determinó el despido a Jorge Sampaoli, reemplazado hace nueve cotejos por José Luis Mendilibar, con quien el equipo se alejó de la amenaza del descenso. De los cinco argentinos del plantel, Marcos Acuña es el que tiene más continuidad como titular; también cuentan con minutos Gonzalo Montiel, Lucas Ocampos y Erik Lamela. Más relegado está Alejandro “Papu” Gómez, que seguramente se desvinculará al final de la temporada.

Probables formaciones

Juventus: Wojciech Szczęsny; Danilo, Gleison Bremer y Alex Sandro; Juan Cuadrado, Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot y Federico Chiesa; Ángel Di María; Dusan Vlahović. Director técnico: Massimiliano Allegri.

Bono; Jesús Navas, Badé, Marcão y Marcos Acuña; Fernando y Gudelj; Lucas Ocampos, Iván Rakitić y Erik Lamela; Youssef En-Nesyri. Director técnico: José Luis Mendilibar. Hora : 16 (de la Argentina).

: 16 (de la Argentina). Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).

Daniel Siebert (Alemania). Estadio: Allianz, de Turín, Italia.

Allianz, de Turín, Italia. TV: ESPN.

