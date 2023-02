Ángel Di María: el triplete en la Europa League, los elogios, el problema que tendrá Juventus con él y los clubes que lo querrían

escuchar

Ni siquiera habían transcurrido cinco minutos del partido entre Nantes e Juventus por los playoffs de la Europa League. De repente, el estadio de La Beaujoire, que tantas veces aplaudió al malogrado Emiliano Sala, se rindió ante otro argentino. En esta ocasión, llevaba la camiseta del cuadro rival. Ángel Di María recibió la pelota en un vértice del área, sobre la banda derecha, como tantas veces. El campeón del mundo en Qatar 2022 no lo pensó dos veces: abrió el pie izquierdo y remató de primera, sin esperar. Una repentización que se convirtió en un gol plástico, fabuloso: la pelota pasó por encima de Alban Lafont, el arquero local. Y se incrustó en el arco. Hubo festejo con todos sus compañeros. Y la foto de siempre con el ademán del corazón.

Fideo anotó otros dos goles, entre ellos, uno de penal, en un partido que terminó 3-0 para un 4-1 global que clasificó a Juventus para los octavos de final de la Europa League. Fue el tercer triplete del rosarino en una carrera que tiene 20 trofeos, incluidos Copa América, Finalissima y Copa del Mundo.

Ángel Di María celebra tras anotar el primer gol de Juventus contra Nantes en el playoff de la Europa League; "logré subir el nivel. Mis cualidades están ahí", comentó el argentino.

“Teníamos el dato de que el arquero se adelantaba”, dijo Di María después del triunfo, en relación con Lafont. Y continuó: “Logré subir el nivel, mis cualidades están ahí y traté de ayudar al equipo. Estoy contento con los tres goles, con el partido, y estamos en octavos. Hicimos un excelente partido”. El ex atacante de Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United y PSG amplió: “Ha habido algunas críticas. Sabía que podía dar más. Me tomó tiempo volver a estar en forma, tuve dos recaídas en un mes, y no fue fácil en el nivel mental. Pero estoy feliz de estar aquí”.

Fideo recibió elogios del entrenador Massimiliano Allegri y de su compañero Leonardo Bonucci. “Di María es un campeón”, dijo el DT, que ensayó un gesto con una mano como sin poder creer lo que acababa de hacer el argentino en el primer gol, a puro asombro. “Tenemos la fortuna de contar con un gran jugador y lo sabemos”, celebró por su parte el defensor. Allegri se extendió: “Los campeones son diferentes a los demás, hacen todo sencillo. Cuando tenés un jugador así, sube el nivel del equipo, los demás están más tranquilos y él ve cosas que los demás no ven. Hay que aprovecharlo”. Entre esas cosas que los rivales no vieron venir estuvo ese disparo desde fuera del área que se coló por encima del arquero de Nantes.

El golazo de Di María

Y hubo más de Bonucci sobre el zurdo. “Cuando tenés grandes jugadores en tu equipo, son ellos los que pueden solucionar los partidos”. El triplete conseguido en Nantes encarama al rosarino en la tabla de goleadores de la Europa League. Tiene una conquista menos que Wissam Ben Yedder (Monaco), Marcus Rashford (Manchester United), Vitinha (Braga) y Santiago Giménez (Feyenoord), autores de cuatro cada uno.

Di María se transformó en el décimo jugador de Juventus en anotar por triplicado en partido de un torneo europeo (el primero fue Filippo Inzaghi, que lo logró en 1998 y en 2000). Ahora la Vecchia Signora disfruta al argentino, pero tendrá un problema más adelante: Ángel declaró que su objetivo es competir en el más alto nivel europeo por al menos un año más, su contrato vencerá a fin de la temporada y todo apunta a que Juventus no conseguirá el pasaje a la Champions League 2023/2024. La quita de puntos por un fraude contable le complicó demasiado el camino hacia el principal torneo de clubes de Europa.

Compacto de Nantes 0 vs. Juventus 3

Entonces, el rosarino puede optar por otro club, uno que le garantice participar en ese torneo. Atlético de Madrid y Barcelona ya pusieron sus ojos en él. Con goles como el primero de este jueves, Fideo hace que buena parte del continente hable de él. Y que sus acciones para la próxima temporada se coticen aun más.

