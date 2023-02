El arquero de Sevilla fue agredido por un hincha que ingresó al campo de juego en la sufrida clasificación en la Europa League

escuchar

En la jornada de este jueves de la Europa League quedarán definidos los ocho clasificados para enfrentarse con los ocho ganadores de la etapa de grupos en los octavos de final. Y sucedió algo insólito en Países Bajos, un hecho extradeportivo: el arquero Marko Dmitrovic se defendió de una agresión de un hincha rival en la derrota de su equipo, Sevilla, frente a PSV. Pese a eso, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli pasó a la siguiente etapa. Angustiosamente.

Marcos Acuña fue titular y Lucas Ocampo y Gonzalo Montiel ingresaron en el segundo tiempo en el encuentro en el que Sevilla selló el pasaje a la siguiente etapa pese a la derrota por 2-0. La diferencia lograda en la en España, con el 3-0 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, permitió al equipo andaluz viajar a suelo neerlandés con cierta tranquilidad, aunque el DT pidió insistentemente a sus conducidos que no se relajaran. Como si presintiera lo que sucedería...

Marcos Acuña marca a Johan Bakayoko, de PSV, en el partido que Sevilla perdió en Países Bajos pero en el que consiguió la clasificación para los octavos de final. Peter Dejong - AP

Como consuelo de la eliminación, a 13 minutos del final PSV consiguió el gol de Luuk de Jong, ex jugador de Sevilla, que peleó la pelota en el área, se tiró a buscar un rebote y empujó el balón entre las piernas de Dmitrovic. Minutos más tarde, el propio delantero anotó el 2-0 con un remate desde fuera del área, pero una posición adelantada en el comienzo de la jugada hizo que el tanto fuera anulado.

Resumen de PSV 2 vs. Sevilla 0

El segundo gol convalidado llegó en el cuarto minuto adicional: Fabio Silva tocó junto a un palo al capturar una pelota que había llegado por aire al área de un Sevilla arrinconado. Sampaoli respiró sólo una vez que sonó el pitazo final.

Locura: un hincha de PSV invadió el campo de juego y atacó al arquero Marko Dmitrovic, de Sevilla. Twitter

Previamente se registró la situación grotesca: un hincha ingresó al campo, agredió al arquero Dmitrovic y terminó en el piso retenido por el número 1, en una puesta de espaldas y al borde de ligar una paliza. “Si alguien me ataca, voy a defenderme. Creo que me rozó, no consiguió pegarme. La verdad es que tenía deseos de pegarle, pero... conseguí ganarle al retenerlo, aunque estuve un buen tiempo en el suelo hasta que vino la seguridad”, narró el guardameta.

La agresión a Dmitrovic, desde la tribuna

Es que me parece surrealista, Dmitrovic sirve para absolutamente todo. pic.twitter.com/wnbyCb4lAO — SVQ 🔴 (@alejandroSVQ6) February 23, 2023

Sampaoli se retiró al vestuario apenas concluyó el juego y se mostró contento por la clasificación, aunque apuntó contra los jueces. “No entiendo cómo el árbitro no tomó otra medida [ante el ataque al arquero]. No sé qué sanción debía tomar el árbitro, pero debía ser más severo. Es como ganar llevándonos por delante. Demasiada violencia permitida para que continúe un partido. Si eso se acepta, en el futuro puede cualquier cosa”, recriminó el entrenador, casi como si lanzara, además, un mensaje a la UEFA, organizadora del certamen.

“El control de nuestro equipo fue máximo, pero al no concretar nosotros las ocasiones, ellos se apoderaron de una jugada esporádica aérea y se encontraron con un gol que ni ellos esperaban. Luego hubo una hondonada de pelotas al área con mucha gente y llegó lo del hincha, que generó mayor tensión por un partido que no lo merecía. En los 180 minutos, Sevilla jugó más que el rival”, completó el DT argentino.

