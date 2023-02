Europa League: Ángel Di María encamina a Juventus con un golazo

escuchar

Apenas iban cinco minutos del partido entre el local Nantes y Juventus, cuando el equipo italiano se puso en ventaja con un golazo de Ángel Di María, que seguramente estará entre los mejores del año. El rosarino tomó la pelota como venía desde el vértice derecho del área, y de primera estampó un zurdazo notable, lejos del alcance del arquero Alban Lafont.

No fue la única intervención decisiva de Di María: A los 20, amplió la cuenta de penal, luego de una jugada en la que jugó de taco buscando el arco, y la pelota fue frenada con la mano por Nicolas Pallois, que vio la tarjeta roja por esa acción. El rosarino no dudó desde los once metros y cruzó el remate para un 2-0 parcial que, en el global, es 3-1 para la Vecchia Signora, luego del empate 1-1 en la ida en Turín.

El encuentro se disputa en el Stade de la Beaujoire y es el partido de vuelta luego del empate 1-1 del 16 de febrero. En Juventus esperan su oportunidad en el banco de suplentes Leandro Paredes, Matías Soulé y Enzo Barrenechea. Nantes, como quedó dicho, juega con diez desde los 16 minutos por la expulsión de Pallois por acción de último recurso.

En caso de confirmarse la clasificación del equipo italiano, avanzará a los octavos de final, etapa en la que se medirá ante uno de los primeros de la etapa de grupo, rival que se conocerá tras un sorteo.

Di María viene de una racha positiva y se transformó en uno de los jugadores decisivos de la Juventus luego de marcar su tercer gol en la Serie A, después de la vuelta del Mundial de Qatar 2022. El domingo pasado ingresó desde el banco y a los 10 minutos anotó el segundo gol de su equipo que le ganó 2-0 a Spezia de visitante.

LA NACION