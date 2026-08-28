Ángel Hoyos habló de Kily González, su sucesor en Inter Miami: “Nos juntaremos y hablaremos”

Ángel Guillermo Hoyos comienza a despedirse de su etapa como entrenador de Inter Miami. Si bien lo suyo fue un interinato, en algún momento se especuló con que podía convertirse en el reemplazante definitivo de Javier Mascherano, su antecesor en el cargo, este jueves el club anunció el acuerdo con otro argentino: Cristian “Kily” González, rosarino como Lionel Messi, pero símbolo de Rosario Central y no de Newell’s Old Boys.

Tanto el capitán argentino como el entrenador saliente de Inter estuvieron de muy buen humor en la práctica del equipo de la Florida de este viernes, que se prepara para recibir a Montreal el sábado (desde las 20.30, hora de la Argentina) en una nueva fecha de la MLS. Hoyos, suspendido por la liga por los reiterados atrasos del equipo en regresar a la cancha luego de los entretiempos, cumplirá el castigo ante la franquicia canadiense, por lo que pudo haber dirigido su último encuentro el sábado pasado, en la derrota 2-1 ante Toronto. Lo más probable es que Javier Morales, uno de los asistentes de Hoyos, dirija al equipo de Florida.

Lionel Messi saluda antes del partido entre Inter Miami y Toronto, por la MLS LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hoyos habló este viernes en la conferencia de prensa posterior a la práctica. Le consultaron por la injerencia de Messi en la selección del Kily González como su sucesor. El entrenador lo tomó con naturalidad: “Igual a la que puedan llegar a tener jugadores de esas personalidades y de esa grandeza. Imagino que debe ser así en diferentes lugares, en todos lados. Es decir, Boca puede consultar a Paredes, ¿no? Porque realmente Paredes es un emblema de Boca y hace que realmente pueda tener una palabra y un sustento sobre la continuidad de un entrenador o la llegada de otro", graficó. Y descartó que el arribo del Kily sea una imposición de Messi: “No, no, no. Es la institución”.

Sin saber qué será de su futuro -es empleado del club-, Hoyos se mostró dispuesto a continuar en la institución (antes de asumir como DT interino se desempeñaba como Director de Estrategia): “Estamos abiertos a todas estas situaciones. Cuando venga el Kily seguramente nos juntaremos y conversaremos. Estamos a disposición total”, adelantó Hoyos. Y continuó: “Nosotros somos gente del club. Por eso quiero agradecer a los kinesiólogos, a los utileros, a todo el personal que nos brindó un apoyo extraordinario. Y hemos vivido momentos muy felices. No es un drama todo esto. Al contrario, es una posibilidad de mejora, de evolución, de crecimiento. Y hay que apoyarlo en todo en ese sentido”, cerró el cordobés, de 63 años.

Kily González asumirá la conducción de Inter Miami Fotobaires

Inter Miami comunicó en la noche del jueves la llegada del Kily González como su nuevo entrenador. “Inter Miami CF anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Cristian Alberto “Kily” González para convertirse en el nuevo entrenador del Primer Equipo. González asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo", informó el club.

Y agregó: “Guillermo Hoyos continuará provisionalmente con el encargo de dirigir al equipo hasta la plena incorporación del nuevo entrenador y su cuerpo técnico. Inter Miami quiere destacar y agradecer especialmente el compromiso y la plena implicación de Hoyos con la entidad, evidenciados en su disposición para asumir el cargo durante este período, iniciado el pasado mes de abril”.

El Kily será el cuarto entrenador argentino de Lionel Messi en Inter Miami: su ciclo comenzó con Gerardo “Tata” Martino en 2023, continuó con Javier Mascherano, luego Hoyos y ahora “Kily” González. Otro compatriota, Javier Morales, fue DT interino en aquel 2023.

La salida de Hoyos se da en medio de una crisis de resultados del equipo, que perdió cuatro de los últimos cinco partidos en todas las competencias (MLS y Leagues Cup). El plantel, al igual que el cuerpo técnico, también sufre retoques: en las últimas horas se confirmó el acuerdo con Palmeiras por Riquelme (lleva ese nombre en honor al presidente de Boca) Filipi. El brasileño tiene 17 años, juega de extremo izquierdo en la Sub-17 del Verdao y el 60% de su pase costó 4,2 millones de dólares.