Antecedentes de Argentina vs. España en Mundiales: cómo está el historial

Las selecciones de Argentina y España son dos de las potencias que tiene el mundo del fútbol y acostumbran a ser protagonistas de las instancias decisivas de los certámenes en que participan. No obstante, antes de la final del Mundial 2026 que protagonizarán este domingo en Nueva Jersey, el destino los puso cara a cara una sola vez en un encuentro oficial y fue en una Copa del Mundo.

La única vez que argentinos y españoles compitieron entre sí en una cita ecuménica fue en Inglaterra 1966, en el primer encuentro de ambos. El encuentro se disputó en el estadio Villa Park de Aston Villa, en Birmingham, y lo ganó la albiceleste dirigida por Juan Carlos Lorenzo 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. Para los europeos igualó transitoriamente José Pirri.

Luis Artime marcó el gol argentino ante España en Inglaterra 1966, la única vez en Mundiales

La particularidad es que el resto de los 13 choques fueron amistosos. Hay, incluido el partido del Mundial 1966, seis victorias por lado y dos empates.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia Roja 6 a 1. Ese día, en la Argentina fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresó desde el banco de suplentes Lautaro Martínez. En el elenco español estuvo Rodri. Todos ellos están disputando la Copa del Mundo en curso y se verán las caras en la definición.

De los 14 juegos entre sí, uno de los más recordados es el amistoso que disputaron el 7 de septiembre de 2010 en el estadio Monumental. Ese día, la Argentina goleó 4 a 1 al equipo que meses antes se consagró campeón del Mundial Sudáfrica 2010 con goles de Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Fernando Llorente descontó para el visitante, que fue una de las últimas selecciones del Viejo Continente que cruzó el Océano Atlántico para jugar un partido en Sudamérica.

En septiembre de 2010 la Argentina le ganó un amistoso a España en el estadio Monumental

Todos los partidos entre la Argentina y España

7/12/1952: España 0-1 Argentina (Amistoso).

5/7/1953 Argentina 1-0 España (Amistoso).

24/7/1960: Argentina 2-0 España (Amistoso).

11/6/1961: España 2-0 Argentina (Amistoso).

13/7/1966: Argentina 2-1 España (Mundial 1966).

12/10/1988: España 1-1 Argentina (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

11/10/1972: España 1-0 Argentina (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

12/10/1974: Argentina 1-1 España (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

20/9/1995: España 2-1 Argentina (Amistoso).

17/11/1999: España 0-2 Argentina (Amistoso).

11/10/2006: España 2-1 Argentina (Amistoso).

14/11/2009: España 2-1 Argentina (Amistoso).

7/9/2010: Argentina 4-1 España (Amistoso).

27/3/2018 España 6-1 Argentina (Amistoso).

Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi jugaron el último amistoso entre la Argentina y España Fernando Massobrio - LA NACION

El partido número 15 entre la Argentina y España será el más importante de todos porque corresponderá a la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y tendrá lugar este domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) el MetLife Stadium de Nueva Jersey con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de todos los canales que tienen derechos del torneo: DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública. Los mismos se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. Además, se emitirá por las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

Para la albiceleste será su séptima definición y la segunda seguida: ganó en Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1, en México 1986 ante Alemania 3 a 2 y en Qatar 2022 frente a Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. En contrapartida, perdió en Uruguay 1930 con el anfitrión 4 a 2 y en Italia 1990 y Brasil 2014 con los alemanes 1 a 0. Una zanahoria que persigue es la de ser bicampeona del mundo, algo que solo consiguieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

Los españoles, por su parte, jugarán la segunda final de su historia. La única vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario, resultado con el que lograron su única estrella.