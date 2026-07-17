Iker Casillas, exarquero campeón del mundo con España, en la previa de la final contra la selección argentina: “No habrá una cuarta estrella”

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España, Iker Casillas volvió a calentar la previa con un mensaje dirigido a los hinchas de ambos seleccionados. El exarquero campeón del mundo con la Roja en Sudáfrica 2010 publicó un breve pero contundente posteo en sus redes sociales, donde dejó en claro su confianza en el equipo dirigido por Luis de la Fuente.

No es la primera vez que el español se expresa sobre la selección argentina durante esta Copa del Mundo. Días atrás ya había asegurado que España era favorita en un hipotético cruce decisivo y había relativizado el lugar de la albiceleste como vigente campeona del mundo.

El español Lamine Yamal durante la sesión de entrenamiento de la selección de España Mike Stewart - AP

El mensaje de Iker Casillas antes de la final

En su cuenta oficial de X, Casillas escribió: “No habrá una 4ª estrella, Argentina. ¡Vamos a por la 2ª!! ¡Vamos España!”, en referencia a las tres estrellas que actualmente luce la camiseta argentina y al objetivo de España de conquistar el segundo Mundial de su historia.

El mensaje rápidamente se volvió viral y acumuló millones de visualizaciones, además de miles de comentarios de hinchas argentinos y españoles que reaccionaron a la publicación en la previa del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

No habrá una 4ª ⭐️, 🇦🇷! Vamos a por la 2ª!! Vamos 🇪🇸! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

“España es favorita”

La semana pasada, durante una participación en un programa de Azteca Deportes, Casillas había generado una fuerte repercusión al minimizar el presente de la Argentina.

En aquella oportunidad sostuvo que “el mejor equipo no puede ser Argentina” y argumentó que Brasil debía seguir siendo considerado el máximo referente por sus cinco títulos mundiales.

Además, cuando fue consultado sobre una posible final entre ambos seleccionados, respondió sin dudar: “Si ahora mismo toca una España-Argentina en la final... España es favorita a esa final”.

Argentina llega tras eliminar a Inglaterra

El equipo dirigido por Lionel Scaloni accedió a la final luego de derrotar a Inglaterra en las semifinales y quedó a un paso de conseguir un hecho histórico: conquistar su cuarto título mundial, tras los obtenidos en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

La selección argentina afrontará el partido decisivo impulsada por otra sólida actuación colectiva y con la ilusión de cerrar un nuevo Mundial con una consagración que la convertiría en tetracampeona.

Del otro lado estará una España que busca repetir la conquista lograda en Sudáfrica 2010 y sumar la segunda estrella de su historia, en una final que enfrenta a dos de los seleccionados que mejor rendimiento mostraron a lo largo del torneo.