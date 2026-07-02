Antonio Nusa, el delantero que se destaca en Noruega y escribió uno de los libros más vendidos en su país

Hace dos días, Antonio Nusa, delantero de la selección de Noruega, sorprendió al mundo por convertir un golazo en los octavos de final ante Costa de Marfil. Una jugada que, además de maravillar por su calidad técnica, se volvió viral por la similitud que tenía con el tanto que Enzo Fernández le marcó a México en Qatar 2022.

La riqueza de la acción en la cancha lo hizo conocido entre los fanáticos del fútbol, pero este atacante, que juega para Leipzig en la Bundesliga, tiene otra pasión que lo hace muy popular en su país. En sus tiempos libres, el joven deportista de 21 años disfruta de escribir y hasta se dio el gusto de publicar un libro hace unos meses.

Primer gol de Noruega vs Costa de Marfil

“Alt starter med en drøm” (“Todo empieza con un sueño”, por su traducción al español), fue el título que eligió para su libro, junto con el coescritor Frode Saugestad. Se trata de una autobiografía con un enfoque en la autoayuda que se encuentra entre los libros más vendidos en Noruega, según informaron varios medios locales. “Desde el principio queda claro que Nusa tiene un propósito con este libro”, escribió el crítico del medio VG.

Se clasificó a los octavos del Mundial, pero en su tiempo libre escribe y hasta editó un libro muy leído en su país. Sam Hodde - FR171607 AP

Justamente en ese texto, el noruego cuenta que su mayor ídolo en el fútbol es Neymar —el joven suele ser comparado con el astro brasileño por su estilo de juego e incluso su apariencia— y recorre su vida desde su infancia en Langhus, en las afueras de Oslo, hasta su carrera profesional en el fútbol. En la última temporada con Leipzig, Nusa disputó 35 partidos entre la Bundesliga y la Copa de Alemania, en los que marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.

Se clasificó a los octavos del Mundial, pero en su tiempo libre escribe y hasta editó un libro muy leído en su país. @nusaantonio

“No quiero que esto sea solo un libro, sino principalmente una guía con pasos concretos que puedas usar para alcanzar tus sueños. Y eso significa que, de todos modos, aprenderás algo por el camino”, dijo Nusa en el momento del lanzamiento.

Se clasificó a los octavos del Mundial, pero en su tiempo libre escribe y hasta editó un libro muy leído en su país. MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras la victoria ante Costa de Marfil, Noruega se clasificó a los octavos de final y este domingo jugará contra Brasil.

Nusa debutó en la selección noruega en 2023, en un amistoso internacional frente a Jordania y, hasta el Mundial, había disputado 24 encuentros. Marcó ocho goles y dio nueve asistencias.

Según el portal especializado Transfermarkt, el joven de 21 años tiene un valor de mercado de 32 millones de euros. Su contrato con Leipzig se extiende hasta el 30 de junio de 2029 y, aunque no tiene cláusula de rescisión, fue tasado para su venta en 60 millones.