Enner Valencia debutó en Boca, que pasó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Llegó el debut. Boca se relajó tanto con el tercer gol de Miguel Merentiel, que estiró en el inicio del segundo tiempo un global demasiado amplio ante Recoleta, que Rodolfo Arruabarrena hizo muchas modificaciones. Debía cuidar futbolistas clave de cara a lo que continúa en la seguidilla. Entonces, decidió el ingreso de Enner Valencia, que tuvo 36 minutos de juego en el Defensores del Chaco, donde fue goleada 4-0 y clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Ingresó por Merentiel, a los 11 minutos del segundo tiempo. Y lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja, generada por el humor que se le conoce al delantero al que reemplazó. Con la nueva regla que rige desde el Mundial, en la que los jugadores salientes deben dejar el campo sin hacer tiempo, Merentiel corrió para salir, pero a pocos metros del ecuatoriano decidió realizar una fuerte aceleración que generó la carcajada del refuerzo. Se persignó y se adentró en un desarrollo ideal para su presentación: una gran ventaja y, por ende, muchos espacios que esperanzaban a la parcialidad xeneize con que el atacante, de casi 36 años, empezara su estadía a pura confianza y con goles.

ATENTO ECUADOR: ¡ENNER VALENCIA INGRESA EN EL ST VS. RECOLETA Y REALIZA SU DEBUT ABSOLUTO EN BOCA!



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Sin embargo, pese a que el resultado volvió a sumar una anotación más en favor del conjunto azul y oro, Valencia no logró convertir. Cuando el partido entró en un tiempo adicional más protocolar que necesario y parecía culminar sin ninguna situación del debutante, de pronto apareció una oportunidad que terminó derrochando. No por rematar y encontrar al arquero o errarle al arco, sino por su indecisión que lo llevó a ejecutar una habilitación interceptada por el regreso de los defensores de Recoleta.

Si bien tuvo su primer entrenamiento en Boca nueve días atrás, fueron sus primeros minutos formales tras su última actuación oficial, la eliminación de Ecuador ante México, en el Mundial 2026, el 30 de junio pasado. Ese más de mes y medio sin fútbol evidenció algo lógico: deberá seguir poniéndose a tono, físico y futbolístico, para lucirse en un equipo que, poco a poco, va a aceitándose en el juego, la identidad, los resultados y los goles.

✅🔥 ¡DEBUT Y CLASIFICACIÓN!



👌🇦🇷 Boca Juniors goleó 0-4 a domicilio a 🇵🇾 Recoleta y, con un global de 1-7, se instaló en los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. 🇪🇨 Enner Valencia ingresó al minuto 56; al ecuatoriano le costó un poco en lo físico y solo tuvo una… pic.twitter.com/tdjC5tV0FJ — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) August 19, 2026

De hecho, se podría decir que fue ligeramente más importante en lo defensivo que en su terreno, el ofensivo. Primero, porque le costó imponerse en los duelos aéreos o cuando batalló cuerpo contra cuerpo con los zagueros del equipo paraguayo. Algún contragolpe lo observó desde atrás, sin acelerar para buscar su tanto.

Ahora bien, a los 18 minutos, un tiro de esquina rival derivó en una pelota que el ecuatoriano recibió en la salida y supo aguantar con jerarquía, soportando la presión de sus marcadores, para esperar el momento indicado de la descarga hacia atrás y que el pelotazo de Lautaro Blanco activara un contraataque de Sebastián Villa, que terminó con una definición errada de Alan Velasco.

Sociedad extranjera: en su llegada, Enner Valencia, evidentemente, no solo encontró afinidad con su competidor Miguel merentiel, sino que se acercó al colombiano Sebastián Villa. Prensa Boca

Y pasada la media hora, otro córner de Recoleta fue esperado por Valencia como hombre libre del primer palo del arco xeneize. Allí llegó el envío y con un pequeño salto la rechazó de cabeza: la pelota llegó directa a Kevin Zenón, que con terreno liberado trasladó para dejar a Velasco mano a mano con uno de los defensores. Gambeteó y, ahora sí, haría valer el aporte defensivo de Enner con un golazo, el cuarto y definitivo.

Aunque el primer encuentro pudo haber sido mejor, como se ha dicho. El partido se cerraba y el Valencia tuvo la suya. Villa atacó por la izquierda, conectó con el Velasco, que, ya dentro del área, lo asistió de primera: la pelota llegó algo atrás, pero Enner se acomodó para controlar con el pie derecho.

¿QUÉ PASÓ, ENNER? Valencia tuvo una chance inmejorable para marcar en su debut en Boca ante Recoleta y no pudo acomodarse para definir bien.



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Es verdad que el mismo se le terminó yendo algo más largo de lo ideal y lo dejó incómodo, sumado al rápido achique del arquero Nelson Ferreira y el apriete de dos defensores: lejos de forzar el tiro e intentar conseguir su primer aporte, quiso asistir a Zenón, pero uno de esos jugadores que retrocedieron cortó la habilitación.

“A Enner lo vi bien, mostró algunas cosas. No estuvimos tan precisos con él en el contraataque, pero lo vamos viendo bien. Si no, no lo hubiese puesto. Sabe que le falta, es autocrítico y trata de mejorar en la parte física”, resumió Arruabarrena.

Será cuestión de tiempo, de una preparación más óptima: el equipo de Arruabarrena encuentra su fluidez y lo invita a Enner Valencia a sentirse mejor en un final de carrera con varios sabores amargos.