Aplausos para Lionel Messi: la AFA dispuso que todos los partidos se detengan a los diez minutos de juego

La AFA dispuso este miércoles que en todas las fechas de todas las categorías (masculinas y femeninas) del fútbol argentino los partidos se frenen a los diez minutos del primer tiempo. En ese momento comenzará “un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina”.

Además, la AFA determinó que “aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de los encuentros, difundir el video institucional de la asociación [a propósito del retiro de Messi de la Albiceleste]”. Se sabe que la AFA tiene la intención de organizar un partido despedida del 10 en el estadio Monumental, y que incluso podría jugarse en la próxima doble fecha FIFA -en la que pueden disputarse hasta cuatro encuentros, entre el 21 de este mes y el 7 de octubre-. De todas formas, el duelo de la familia Messi por la muerte de Jorge (papá de Lionel) y la decisión del capitán de alejarse del fútbol internacional, cerca de Claudio “Chiqui” Tapia entienden que no es el momento para hablar de aquel encuentro. Mejor esperar.

El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, saluda a Claudio “Chiqui” Tapia luego de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

¿Y ahora?

El retiro de Messi abre una incógnita gigante en relación con el futuro inmediato de la selección argentina. Emiliano “Dibu” Martínez, Leandro Paredes y el propio entrenador, Lionel Scaloni, no tienen definido el camino a seguir. El DT, por lo pronto, ya anunció que respetará su contrato. El convenio vigente vence a fin de año.

En los días siguientes a la derrota ante España fueron varios los futbolistas argentinos que dejaron latente la posibilidad de una salida. En ese momento, muchas de esas declaraciones parecieron producto de la frustración por la derrota: la selección campeona del mundo fue ampliamente superada en el partido decisivo y dejó la sensación de no haber estado a la altura, más allá de que sobre el cierre del alargue contó con una chance clara para forzar los penales. Sin embargo, a un mes y medio de aquella final en Nueva Jersey, la incertidumbre sigue abierta.

La foto con la que Messi anunció su retiro de la selección argentina Instagram Messi

En el caso de Paredes, son tres los motivos que lo llevan a analizar su situación. Por un lado, la edad: llegaría al próximo Mundial a punto de cumplir 36 años. Por otro, la suspensión: esperaba recibir alrededor de tres fechas por su cruce con el español Gavi tras la final y finalmente le dieron diez. Y hay una cuestión más de fondo: sabe que, esté quien esté al frente del equipo, se viene una etapa de cambios. Una transición en la que los más jóvenes empezarán a ganar terreno y tendrán el difícil desafío de sostener el nivel de uno de los planteles más ganadores de la historia de la selección. Son razones que, con matices, se repiten en varios casos.

“Va a ser difícil que siga por todo. Por la suspensión, por la decisión de Leo. Que no esté él va a hacer difícil que todo siga funcionando igual, entonces seguramente sea una decisión muy difícil. No lo conversé con el entrenador, lo haré seguramente con él y veremos la decisión que tome”, explicó Paredes este martes, después de la conferencia de prensa que brindó en Ezeiza, en la previa del partido de este miércoles ante Vélez, por la Copa Argentina, en Córdoba.

“La vara está muy alta y seguir compitiendo de esa manera y logrando cosas importantes va a ser complicado. En este proceso hemos conseguido formar un grupo de jugadores y de personas increíbles y teníamos a nuestro líder. Que él no esté va a ser muy difícil”, agregó.

Llegó arrastrando un desgarro que lo dejó afuera de la primera fase. Luego fue titular ante Egipto, Suiza e Inglaterra y volvió al banco en la final contra España. Entró en el entretiempo y, como el resto del equipo, tampoco tuvo una buena actuación.

El mensaje de Leandro Paredes tras el retiro de Lionel Messi de la selección

Ese recorrido, sumado al desgaste lógico de nueve años ininterrumpidos en la selección, lo llevó a empezar a preguntarse si era momento de cerrar una etapa. Incluso durante algunas charlas con Messi en pleno Mundial surgió la posibilidad de empezar a darles espacio a los futbolistas más jóvenes.

De esas dudas, una ya empezó a despejarse: la sanción terminó siendo bastante mayor de la que esperaba. Si bien la FIFA autorizó que pueda cumplirla también en partidos amistosos, recién podría volver a estar disponible en septiembre de 2027, siempre y cuando no comiencen antes las eliminatorias para 2030 -que Argentina no sabe si disputará- y que la selección juegue la mayor cantidad de encuentros posibles en cada ventana.

El caso Dibu

Después de la final perdida ante España, el arquero -que cambió Aston Villa por Chelsea- también puso en duda su futuro en el equipo nacional. El futbolista expresó la tristeza que le produjo el resultado, contó que imaginaba volver a levantar la Copa del Mundo y aseguró que deberá tomarse un tiempo para evaluar cómo seguirá su carrera con la camiseta albiceleste. “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, escribió.

El arquero concluyó el mensaje con una disculpa dirigida a los hinchas y una referencia al compromiso que mantuvo durante todo el torneo. “Lo siento mucho. Realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, afirmó.