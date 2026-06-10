Argelia juega a puertas cerradas y sin TV con Bolivia, pero un canal de Estados Unidos filmó su última práctica

Argelia culminará su preparación para el Mundial a puertas cerradas. Jugará este miércoles con Bolivia un partido que ni siquiera tendrá televisación. Su entrenador, el bosnio Vladimir Petkovic -vivió muchos años en Suiza- no quiere que la Argentina sepa ningún detalle de sus entrenamientos ni del posible equipo titular en el primer partido del grupo J, que enfrentará a los africanos con los albicelestes. Sin embargo, todo ese hermetismo se fue a la basura... por un par de drones.

Aunque la FIFA tiene asignados los días en los que las diferentes selecciones deben realizar prácticas “abiertas a la comunidad”, un canal televisivo de Kansas City -ciudad que hospeda tanto a la Argentina como a Argelia- mandó un equipo a Lawrence, la localidad en la que tienen su búnker los “Zorros del desierto”, tal como se los conoce a los africanos. La KMBC 9, afiliada local de la cadena ABC, filmó parte del entrenamiento ordenado por Petkovic por medio de drones. Y en las redes sociales se quejaron por la falta de respeto. Si la FIFA toma cartas en el asunto podría haber incluso un llamado de atención para el canal de TV.

🔴 VIDÉO : [INSOLITE] Privés d'accès aux séances d'entraînement des #Verts, certains médias américains ont utilisé des drones pour observer la préparation de la sélection algérienne avant la #CoupeDuMonde 🇩🇿🚁⚽ pic.twitter.com/yLl0LuK6aU — بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) June 10, 2026

A comienzos de semana, en tanto, la versión que había circulado era que el partido de este miércoles con la selección boliviana se diisputaría a puertas cerradas y sin cámaras... por decisión de Petkovic, y para evitar que su colega argentino, Lionel Scaloni, pudiera sacar conclusiones sobre su primer rival. Sin embargo, la ausencia de hinchas se encuadra en motivos de seguridad: el escenario en el que se jugará el encuentro no está preparado para la presencia de espectadores.

¿Y la TV? “En las últimas horas, varias fuentes informaron que la Federación Argelina de Fútbol (FAF) y la Televisión Argelina habían llegado a un acuerdo para permitir que los aficionados vieran este último ensayo general antes del Mundial. Según estos informes, el partido Bolivia-Argelia se transmitiría por la plataforma de televisión web de ENTV”, se lee en el periódico Gazette du Fennec.

El entrenador de la selección de Argelia, Vladimir Petkovic, a la derecha, junto a Walid Sadi, presidente de la federación argelina de fútbol X Selección de Argelia

El mismo medio agrega más información: “Sin embargo, una fuente dentro de la Televisión Argelina nos ha asegurado que esta información es infundada. El partido no se transmitirá por los canales de ENTV ni por sus plataformas digitales. Por lo tanto, los aficionados de la selección argelina no podrán ver este último encuentro antes de su participación en el Mundial de 2026″.

Petkovic, renovado hasta 2028

La clasificación al Mundial 2026 provocó que la Federación Argelina le renueve el contrato al entrenador de la selección. Así, Petkovic (que ya enfrentó a la Argentina como DT de Suiza en Brasil 2014) y también fue entrenador de Lionel Scaloni en la Lazio italiana, se quedará en Argelia hasta julio de 2028.

“El entrenador suizo ha logrado resultados extraordinarios desde que asumió el cargo”, declaró la federación argelina en un comunicado el domingo. Y añadió: “Bajo la dirección de Petkovic, Argelia ha ganado 21 partidos, empatado cuatro y perdido solo tres”. Cuando el DT se hizo cargo del equipo, la selección africana ocupaba el puesto 43 en el ranking de la FIFA y era el séptimo mejor equipo del continente. Dos años después, los “Zorros del desierto” subieron casi 20 puestos en el escalafón mundial (son 28º) y están cuartos a nivel continental.