Argelia juega un amistoso contra Países Bajos antes del Mundial 2026

Argelia, primer rival de la Argentina en el Mundial 2026, se mide con Países Bajos en un amistoso que se disputa en una lluviosa ciudad de Rotterdam. Se enfrentan en el estadio de Feyenoord, escenario de la despedida de la Naranja Mecánica de su territorio: el equipo dirigido por Ronald Koeman tiene en el horizonte el viaje y la posterior concentración para disputar la Copa del Mundo. Los neerlandeses no pierden como locales desde 2023, una racha que se extiende por diez encuentros. El partido puede seguirse por ESPN y Disney+.

Hinchas argelinos en Rotterdam, sede del amistoso ante Países Bajos Patrick Post - AP

El encuentro de prueba sirve para que los argentinos vean las virtudes y los defectos del combinado argelino, cuya formación es Luca Zidane; Achref Abada, Aissa Mandi, Zineddine Belaid, Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar; Mohamed Amoura, Richad Mahrez y Amine Gouiri. Su entrenador es Vladimir Petkovic.

El ataque es claramente la mejor línea del equipo africano: se destaca el talento de su capitán, Richad Mahrez, conocido por su etapa en el Manchester City. También habrá que prestarle atención a la potencia de Amine Gouiri, la referencia ofensiva de Argelia y futbolista del Olympique de Marsella. Pese haberse lesionado hace unas semanas, Luca Zidane (hijo de Zinedine) estará en el arco.

La Naranja Mecánica, por su parte, sale a la cancha con este equipo: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jean-Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Frenkie De Jong, Tijani Reijnders, Ryan Gravenberch, Crysencio Summerville; Cody Gakpo y Donyell Malen. Su DT es Ronald Koeman.