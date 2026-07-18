Pronósticos de Argentina vs. España: quién gana el Mundial 2026

El planeta fútbol habla de la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 entre las selecciones de España y la Argentina y, más allá de se trata de dos equipos con un poderío similar en cuanto a futbolistas y un estilo de juego que se asemeja, los pronósticos ubican a uno de ellos como favorito a levantar el trofeo este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según Opta, empresa especialista en datos y estadísticas, la Furia Roja es favorita a ganar la Copa del Mundo con un 56% de posibilidades contra 44% de la albiceleste. Para la Universidad de Buenos Aires (UBA), en tanto, los europeos cuentan con una “probabilidad de victoria inicial” del 46% contra 25% de la Argentina mientras que un 29% de chances de una igualdad.

En las apuestas, la ventaja también la lleva España. En caso de ganar el encuentro, paga una cuota de hasta 2.40 mientras que el triunfo de la Argentina llega a 3.70. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, llega a 3.12.

56% - Al igual que contra Inglaterra en semis, Argentina no parte como favorito en la final según el Opta Predictor que le da 56% de chances a España. ELO. pic.twitter.com/d0JAwjlm0R — OptaJavier (@OptaJavier) July 18, 2026

La final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 entre la Argentina y España tendrá lugar este domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) el MetLife Stadium de Nueva Jersey con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de todos los canales que tienen derechos del torneo: DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública. Los mismos se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. Además, se emitirá por las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

Para la albiceleste será su séptima definición y la segunda seguida: ganó en Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1, en México 1986 ante Alemania 3 a 2 y en Qatar 2022 frente a Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. En contrapartida, perdió en Uruguay 1930 con el anfitrión 4 a 2 y en Italia 1990 y Brasil 2014 con los alemanes 1 a 0. Una zanahoria que persigue es la de ser bicampeona del mundo, algo que solo consiguieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

Los españoles, por su parte, jugarán la segunda final de su historia. La única vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario, resultado con el que lograron su única estrella.

Luis De la Fuente y Lionel Scaloni, entrenadores de España y la Argentina, estarán cara a cara por el título PAUL ELLIS - AFP

El historial entre ambos países tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos empates. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia Roja 6 a 1. Ese día, en la Argentina fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresó desde el banco de suplentes Lautaro Martínez. En el elenco español estuvo Rodri. Todos ellos están disputando la Copa del Mundo en curso y se cruzarán en la definición.

Todos los partidos entre la Argentina y España

7/12/1952: España 0-1 Argentina (Amistoso).

5/7/1953 Argentina 1-0 España (Amistoso).

24/7/1960: Argentina 2-0 España (Amistoso).

11/6/1961: España 2-0 Argentina (Amistoso).

13/7/1966: Argentina 2-1 España (Mundial 1966).

12/10/1988: España 1-1 Argentina (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

11/10/1972: España 1-0 Argentina (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

12/10/1974: Argentina 1-1 España (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

20/9/1995: España 2-1 Argentina (Amistoso).

17/11/1999: España 0-2 Argentina (Amistoso).

11/10/2006: España 2-1 Argentina (Amistoso).

14/11/2009: España 2-1 Argentina (Amistoso).

7/9/2010: Argentina 4-1 España (Amistoso).

27/3/2018 España 6-1 Argentina (Amistoso).