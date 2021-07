Argentina campeón: la eterna racha negra que en una noche carioca dejó de ser infinita

Veintiocho años. Nunca había pasado tanto tiempo para que el seleccionado argentino, el cuarto en el “ranking” de los mundiales de fútbol y el segundo en el de los sudamericanos, volviera a levantar una copa en el nivel de mayores. La noche de Río de Janeiro en un Maracanã apenas cubierto entregó por fin la Copa América y puso punto final a la sequía más larga de la historia de la selección de Diego Maradona y Lionel Messi.

Con la conquista sudamericana, justo frente a su archirrival, Brasil, la Argentina dejó atrás una cadena demasiado extensa de frustraciones, broncas, tristezas. Que ahora, en el momento de la gloria recuperada, conviene repasar para valorar aun más lo conseguido.

1994- Mundial de Estados Unidos

DESPEDIDA Y EFEDRINA. El 3 de julio de 1994, en Pasadena, la Argentina, sacudida por el doping de Diego Armando Maradona, cayó por 3-2 frente a Rumania y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de los Estados Unidos. La selección nacional terminó en el 11er lugar en el torneo que ganó Brasil.

1995- Copa de las Confederaciones

DERROTA EN EL DESIERTO. El 13 de enero de 1995, en Ryad, Arabia Saudita, la Argentina cayó por 2-0 ante Dinamarca en la final de la Copa Rey Fahd, luego de las Confederaciones. Eran los primeros pasos del ciclo de Passarella y la presentación internacional de Zanetti, Roberto Ayala y Marcelo Gallardo.

1995- Copa América de Uruguay

UNA MANO NEGRA. El 17 de julio de 1995, en Rivera, la Argentina perdió 4 a 2 por penales frente a Brasil, tras empatar 2-2, y quedó eliminada de la Copa América de Uruguay en los cuartos de final. La noche se recuerda por el gol de Tulio, que antes de convertir bajó la pelota con la mano.

1997- Copa América de Bolivia

EL PLAN B NO SIRVIÓ. El 21 de junio de 1997, en Sucre, el seleccionado fue superado por 2-1 por Perú y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa América de Bolivia. En medio de las eliminatorias, el entrenador Passarella decidió participar con un equipo alternativo.

1998- Mundial de Francia

PASO ATRÁS CON EL KÁISER. El 4 de julio de 1998, en el estadio Vélodrome, de Marsella, la Argentina cayó por 2-1 ante Holanda, a un minuto del final, y se marchó del Mundial de Francia en los cuartos de final. Finalmente, ocupó la 6ta ubicación en el torneo.

1999- Copa América de Paraguay

BRASIL, SIEMPRE VERDUGO. El 11 de julio de 1999, en Ciudad del Este, la Argentina perdió por 2-1 frente a Brasil y se despidió de la Copa América de Paraguay en los cuartos de final. El entrenador Bielsa estaba conociendo a sus nuevos dirigidos y las principales figuras no concurrieron al certamen.

2001- Copa América de Colombia

AUSENCIA POR AMENAZAS. Por razones de seguridad, ya que en la embajada argentina en Bogotá se había recibido una carta que amenazaba de muerte a la delegación albiceleste, la AFA decidió no participar de la Copa América de Colombia, que se jugó del 12 al 29 de julio de 2001.

2002- Mundial de Corea-Japón

EL IMPACTO MÁS DOLOROSO. La Argentina desembarcó en Japón como clara favorita al título y se marchó sin pasar la primera rueda. Terminó 18va, en el peor derrumbe de las últimas décadas. El equipo de Bielsa, que había atrapado todos los elogios, nunca consiguió su mejor forma y el lapidario 1-1 con Suecia, en Miyagi, lo eyectó del torneo el 16 de junio de 2002.

Adriano celebra en la final de la Copa América Perú 2004, que Brasil ganó en los penales tras empatar en el último suspiro de la final. Archivo

2004- Copa América de Perú

EL FANTASMA DE ADRIANO. La mejor producción colectiva en los años de gestión de Bielsa se encontró con Brasil en la final y el DT volvió a quedarse con las manos vacías. La Argentina dominó el torneo de punta a punta, con un juego atractivo, e incluso en la final del 25 de julio de 2004 fue muy superior. Adriano igualó 2 a 2 en la agonía y los penales sentenciaron el duelo histórico en favor de los brasileños.

2005- Copa de las Confederaciones

OTRA PALIZA DE BRASIL. La convincente actuación argentina, aunque debió pasar por los azarosos penales frente a México para llegar al desenlace, chocó contra su peor verdugo: Brasil, otra vez en una final, humilló al equipo de Pekerman. Fue 4 a 1 en Fráncfort el 29 de junio, pero al resultado global le faltaron varios goles más para el Scratch.

2006- Mundial de Alemania

AQUELLA CRUZ DE MESSI. Pekerman estructuró un equipo equilibrado, que atrapó la atención del mundo después de apabullar a Serbia por 6 a 0 en Gelsenkirchen. Eliminó a México con sofocones en los octavos de final y estuvo a 12 minutos de sacar al anfitrión y pasar a semifinales. Aquel 30 de junio de 2006, Messi miró ese partido desde el banco y luego llegaron los fatídicos penales de Lehmann.

Otra final ante Brasil por la Copa América: el podio tras el 0-3 de Venezuela 2007. MAURO ALFIERI

2007- Copa América de Venezuela

SOLO FALTÓ LA FINAL. Basile en la conducción tuvo la saludable idea de juntar a Verón, Riquelme, Messi, Tevez, Crespo... y el equipo consiguió una atractiva sintonía para dejar en el camino a todos los rivales que se le cruzaron. Hasta la final, cuando el 15 de julio Brasil sorprendió de entrada y el equipo no tuvo reacción. El paso decisivo desteñido borró la ilusión anterior.

2010- Mundial de Sudáfrica

EL PAPELÓN DE MARADONA. Detrás de un plantel desbalanceado, sin identidad futbolística, la selección llegó hasta donde se lo permitieron rivales menores. Con un alto poder explosivo en sus delanteros, más un Messi brillante en los primeros juegos, la barrera de los cuartos de final volvieron a ser un listón muy alto: el 3 de julio, Alemania la eliminó con una paliza por 4 a 0.

2011- Copa América de la Argentina

LA DECEPCIÓN EN CASA. La eliminación de la Copa América la provocó Uruguay, por penales, el 16 de julio, y anticipadamente en los cuartos de final. El equipo solamente tuvo un buen lapso en el 3-0 a Costa Rica; en el resto del camino estuvo a años luz de lo que se esperaba de un plantel con tantas figuras. Un golpe especialmente duro por haberlo recibido en casa.

Mejor jugador de Brasil 2014 según FIFA, pero derrota dolorosísima: Messi empieza a procesar la caída en la final de Mundial, contra Alemania. Nick Potts - EMPICS - PA Images

2014- Mundial de Brasil

EL GOLPE DEL MARACANÁ. La Argentina construyó en la Copa del Mundo un camino firme cuando se rodeó de precauciones. Después de ser vital hasta los octavos de final, Messi perdió influencia y desequilibrio a medida que Sabella acorazó a la formación. El espíritu de Mascherano y los goles desaprovechados en la final con Alemania quedaron en el recuerdo de aquel 13 de julio.

2015- Copa América de Chile

LOS PENALES MALDITOS. La Argentina avanzó hasta la final con una marcha que alternó algunos baches con sobresalientes actuaciones, como la semifinal, cuando arrolló 6-1 a Paraguay. En el encuentro decisivo, el 4 de julio, traicionó su espíritu ambicioso y prefirió dedicarse a desactivar a Chile. Ninguno supo imponerse y el título se definió en los penales. Marcelo Bravo se lo atajó a Banega, Higuaín desvió el suyo, Chile no falló ninguno y entró en la historia.

2016- Copa América de los EE.UU.

LOS PENALES MALDITOS II. El seleccionado de Gerardo Martino hizo un recorrido perfecto por la competencia del Centenario, pero otra vez desbarrancó en el cotejo crucial. Y otra vez frente a Chile, después de empatar sin goles como un año antes, y nuevamente por la vía de los penales. En el equipo ahora dirigido por Juan Antonio Pizzi acertaron todos, mientras que la Argentina volvió a fallar: ese 4 de julio erró Messi el primero y fue el presagio del derrumbe. Luego, Bravo contuvo el remate de Biglia y la Roja repitió la coronación.

2018- Mundial de Rusia

UN TRISTE FINAL. El empate en el debut con Islandia y el penal que le atajaron a Messi pareció un aviso. La derrota 3-0 con Croacia, en el segundo partido, confirmó las alarmas. Un equipo desprovisto de identidad, rodeado de rumores y con el entrenador Sampaoli cuestionado internamente, se volvió un cóctel explosivo. Un gol de Rojo en la agonía del tercer partido con Nigeria salvó al equipo del papelón, pero cuatro días más tarde, el 30 de junio, Francia, el futuro campeón, expulsó a la selección de la competencia con mucha más amplitud que el 4-3 final. El cuarto Mundial de Messi, el peor de su recorrido, se clavó como un puñal.

Kylian Mbappé destroza la esperanza de un equipo que ya estaba destrozado; Rusia 2018 fue una de las peores producciones argnetinas en los 28 años. Sergei Grits - AP

2019- Copa América de Brasil

ESCANDALO, VAR Y TARJETA ROJA. Primer torneo oficial para Lionel Scaloni, que había llegado de manera al menos desprolija a la dirección técnica, post Sampaoli. El equipo hizo una mala etapa de grupos, con apenas una victoria ante Qatar. En cuartos de final superó a Venezuela, y hasta entonces, Messi no había salido de un muy discreto nivel. Contra Brasil, en las semifinales, todos ofrecieron su mejor versión..., pero ganó el ‘Scratch’ 2-0. Tuvo una polémica acción el VAR, que no revisó dos posibles penales para la Argentina, y eso desató un aluvión de críticas, especialmente de Messi, contra la Conmebol. Por el tercer puesto, contra Chile, el capitán se involucró en un tumulto con Gary Medel y fue expulsado. Luego, no subió a recibir su medalla y mantuvo una posición confrontativa.