Argentina - Jordania: Lionel Scaloni evalúa el “doble 9” compuesto por Lautaro Martínez y Julián Alvarez

DALLAS, Estados Unidos (enviado especial).– La noche en el hotel The Adolphus, de Dallas, no terminó con el desenlace del grupo H, que dejó como principal novedad la eliminación del Uruguay de Marcelo Bielsa y la confirmación de que Cabo Verde será finalmente el rival de Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial, el próximo viernes en Miami. Después de la cena, Lionel Scaloni siguió afinando detalles de la formación que pondrá en la cancha este sábado frente a Jordania, en el cierre de la primera fase. Y en ese borrador hay una variante que comenzó a ganar fuerza en las últimas horas: que Julián Alvarez y Lautaro Martínez compartan el ataque.

En las conferencias de Scaloni la pregunta se repitió varias veces. De hecho, antes del encuentro con Austria el propio entrenador consultó por la presencia del periodista que suele insistir con esa inquietud: si existe la posibilidad de que el máximo goleador de la Serie A y el delantero de Atlético de Madrid jueguen juntos desde el comienzo. La respuesta siempre fue la misma: como Lionel Messi tiene un lugar asegurado, no hay espacio para otros dos futbolistas de características casi netamente ofensivas. Por eso, la idea es jugar con el capitán y un nueve, o, a lo sumo, un futbolista del perfil de Thiago Almada, Giuliano Simeone o Nicolás González, capaces de recorrer más metros y que tienen mayor vocación de marca.

Lionel Scaloni manifestó que ya tiene definido el equipo, pero lo comunicará a los jugadores en últimas las horas previas al partido contra Jordania; resguardado, Lionel Messi será suplente. JUAN MABROMATA - AFP

Sin embargo, como Messi irá al banco, el “doble nueve” pasó a ser una alternativa real. También influye que Jordania suele defender con una línea de cinco hombres, por lo que la idea de Scaloni sería reforzar el centro del ataque. Sería más sencillo para el adversario controlar a un solo centrodelantero, con un marcador central respaldado por el líbero: siempre sobraría un hombre. Además, al observar el principio del camino que puede tener Argentina rumbo a la final, poblado de rivales que no aparecen entre las grandes potencias, es probable que vuelvan a aparecer esquemas similares al conservador de Jordania, al menos por momentos. Y, como remarcó Scaloni este viernes en el Dallas Stadium, el equipo debe estar preparado para afrontar toda circunstancia.

Existe también un componente emocional. Lautaro Martínez todavía no convirtió en mundiales (salvo en la tanda de penales de Qatar 2022 contra Países Bajos). En Norteamérica 2026 fue titular frente a Argelia y Austria por la molestia en el tobillo derecho que impidió a Alvarez llegar con continuidad al debut, pero no aprovechó la oportunidad. Mostró sacrificio y realizó un importante trabajo táctico, pero casi no tuvo situaciones de gol. Julián ingresó desde el banco en ambos encuentros y tampoco anotó. Tuvo una chance muy clara en el cierre contra Austria: definió al cuerpo del arquero y, en la continuidad de la jugada, Messi convirtió.

Frente a Austria Lautaro no convirtió, pero generó el penal con el que Messi abrió el camino del 2-0 y la clasificación. Tony Gutierrez - AP

“Amo a los dos”, dijo Scaloni después de ese partido, lamentando no poder reunirlos por la presencia de Messi, el único verdaderamente intocable. Ese momento puede llegar ahora, ante Jordania. Si no se da desde el inicio, será en algún tramo del encuentro, siempre y cuando el capitán permanezca en el banco.

Julián y Lautaro fueron titulares juntos en nueve ocasiones, y en cuatro de ellas, como únicas referencias en la delantera: el 3-0 sobre Jamaica en 2023, con un gol de Alvarez tras una asistencia de Martínez; el 3-0 a Chile por la eliminatoria sudamericana en 2024, también con un tanto de Julián; la derrota por 2-1 a manos de Colombia en Barranquilla, por la misma competencia, y el 1-0 sobre Venezuela en un amistoso en Miami en 2025. En los otros encuentros coincidieron con un tercer atacante, que fue Nicolás González, Ángel Di María o Messi, mientras Alvarez se recostaba sobre la izquierda.

Julián Alvarez ingresó desde el banco en los dos primeros partidos y tuvo una chance clara gol, pero todavía no convirtió en el Mundial. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El mediocampo, a su vez, sería un poco más combativo que el habitual, con Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y, más libre, Nicolás Paz, o con Giuliano Simeone por la banda derecha.

Hasta el momento, el 100% de los goles argentinos en el Mundial fue conseguido por Messi, que el viernes será preservado pensando en los otros mata-mata. La intención de Scaloni es recuperar la formación inicial ideal, con el capitán nuevamente entre los titulares y uno de los dos centrodelanteros esperando en el banco, aunque listo para ingresar si el desarrollo lo pide.

Julián y Lautaro, compinches fuera de la cancha y competidores por el puesto, cada tanto también tienen la chance de jugar juntos; son goleadores en dos grandes ligas, las de España e Italia. Prensa AFA

El partido frente a Jordania aparece ideal para ensayar variantes y para que varios futbolistas sumen confianza. El conjunto asiático perdió los dos primeros compromisos y ya quedó sin posibilidades siquiera de terminar entre los mejores terceros. Incluso no se descarta que su entrenador, el marroquí Jamal Sellami, presente una alineación alternativa.

Para Scaloni será el momento de probar jugadores, y, para varios futbolistas, la oportunidad de mostrar que pueden ser una opción cuando el director técnico los requiera. Incluso en situaciones especiales, como la del “doble nueve”: una fórmula que el entrenador no imagina para su equipo de gala, pero que quiere tener disponible por si alguna vez la necesita.