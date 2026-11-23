La selección argentina Sub 17 se volverá a presentar en el Mundial de la categoría que se desarrolla en el Complejo Aspire Zone de Qatar el próximo miércoles frente a Dinamarca en la Cancha Número 7 por la tercera y última fecha del Grupo C con el objetivo de clasificar a los playoffs.

El encuentro está programado a las 12.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El combinado nacional, dirigido por Diego Placente, acumula tres puntos en la tabla de posiciones producto de una derrota frente a Australia 2 a 0 y un triunfo sobre Mozambique 2 a 1. Se ubica segundo, por detrás de los oceánicos, y por encima de los africanos. Si bien estos también tienen tres tantos y mejor diferencia de goles (+3 contra -1), están por debajo de los sudamericanos porque el primer ítem de desempate es el encuentro entre sí.

En ese contexto, el elenco albiceleste necesita ganar para no depender del resultado de Australia vs. Mozambique, que se enfrentan en simultáneo. Con un empate, también accederá a la próxima instancia mientras que ante una derrota su panorama se complicará porque su rival lo superará y necesitará que Mozambique no sume unidades para aspirar a ser uno de los ocho mejores terceros entre las 12 zonas.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo C del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7

12.30: Australia vs. Mozambique - Cancha número 8

Lista de convocados de la Argentina al Mundial Sub 17

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Defensores

Alex Cardozo (Lanús)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Bautista Giménez (River Plate)

Ulises Benjamín Vallejo (Vélez)

Julio Coria (Boca Juniors)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Simón Escobar (Vélez)

Thiago Pérez (Huracán)

Volantes

Matheo Machuca (Independiente)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Giovanni Baroni (Talleres)

Galo Escobar (River Plate)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Delanteros

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez)

En su último partido la selección argentina venció a Mozambique 2 a 1 Conmebol

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.