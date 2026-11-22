Atlético Madrid no quiere que los gigantes de España se le escapen tan temprano en la liga y se recuperó rápido de la última derrota como local de hace dos semanas, justamente, ante Barcelona. Este domingo visitó a Getafe y lo goleó 3-0. Ya en el primer tiempo se serenó por las dos asistencias de Julián Alvarez, que sigue sumando confianza.

Tras el triunfo sobre la hora de Real Madrid, el sábado frente a Celta de Vigo, y el que lograron los blaugranas en el primer turno del domingo tras revertir una desventaja de 0-2 frente a Villarreal, los poderosos mantuvieron sus lugares de escoltas y punteros, respectivamente, trasladándole la presión al conjunto dirigido por Diego Simeone. Para no perder terreno y continuar molestando, el Colchonero debía imponerse. Y eso no fue un problema.

El Aleti se aprovechó de un rival que está preocupado por la zona roja y le dio forma a la victoria de forma rápida, con convicción y contundencia. Es cierto que, por el contexto del local, Atlético pudo haber conseguido una goleada mayor, pero le tuvo piedad a la hora de situaciones claras. Sin embargo, los tres puntos cosechados le dan la misma tranquilidad, quedando a dos puntos de la Casa Blanca y a cinco de los catalanes.

¡TREMENDO ZAPATAZO! Álex Baena recibió el pase de Julián Álvarez y sacó un derechazo potente para marcar el primero del Atlético de Madrid vs. Getafe.



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Julián, que fue titular junto a Giuliano Simeone, evidencia que le falta algo más de seguridad y confianza para retomar seriamente la senda goleadora que supo imponer, más allá de que ha vuelto a convertir con la camiseta rojiblanca en encuentros recientes y eso lo haya acercado nuevamente con los hinchas. De hecho, este partido fue un nuevo paso hacia delante en esa búsqueda, aunque desde otro rol.

Durante todo el encuentro se lo vio muy activo para pivotear, salir del área para jugar y hacer jugar. Mirar al compañero le dio mayor comodidad respecto a encarar y buscar el gol. Por eso, a los diez minutos ya había registrado su primer pase-gol. Siempre intuitivo, entendió que el centro de Alejandro Grimaldo quedaría corto.

Bajó la pelota y la sacó del área con un toque ligero: ya había visto que de frente llegaba Álex Baena, quien, quizás, se lleve el mayor mérito de la jugada pese a la valoración de la inteligencia del argentino. El 10 español aprovechó ese apoyo sutil y, desde media distancia, sacó un firme remate bajo que se metió contra un palo.

Si bien ya volvió a convertir y recuperó afinidad con el público, aún la confianza de Julián no es total. JAVIER SORIANO - AFP

Unos 20 minutos más tarde, el cordobés lanzaría el tiro de esquina que cayó en el pie del norteamericano Johnny Cardoso por el mal cálculo y puñeteo al aire del arquero David Soria. Así, el volante solo tuvo que ver cómo su toque inflaba la red para estirar la ventaja a dos.

Tuvo tantas virtudes en lo colectivo, que la Araña bien pudo sumarse otra asistencia por la gran pared que armaron ya en el segundo tiempo con el propio Baena, que esta vez pateó desviado. A falta del último cuarto de hora, el Cholo lo reemplazó por Alexander Sørloth, al que le cometieron un penal sobre la hora. Tras la revisión en el VAR del juez Gil Manzano, Grimaldo se hizo cargo y cerró la goleada.

Los otros argentinos titulares: Giuliano Simeone en Atlético; Zaid Romero en Getafe. JAVIER SORIANO - AFP

Del lado de enfrente fue titular Zaid Romero, que jugó el encuentro completo. El exdefensor central de Estudiantes se meterá junto a su equipo en la zona de descensos al finalizar la jornada, ya que este lunes se cruzarán Levante y Elche, dos de los de abajo que, en base al resultado, lo superarán.

El compacto de Getafe 0 vs. Atlético Madrid 3

Atlético Madrid, en tanto, tendrá competencia por la Champions League el próximo miércoles, cuando reciba en el Metropolitano a Viking, de Noruega. Con otra obligación: sumar de a tres para no salir de la fase de clasificación.