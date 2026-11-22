BARRANQUILLA, Colombia (Enviado especial).- Lautaro Di Lollo tenía cuatro años y estaba en el jardín de infantes. Milton Delgado, de tres, recién empezaba a patear una pelota. Facundo Herrera apenas tenía dos y empezaba a caminar. Y Tomás Aranda era un bebé de un año que todavía usaba pañales. Era agosto de 2008 y Boca acababa de ganarle a Arsenal la Recopa Sudamericana, con Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Sebastián Battaglia entre sus figuras. 18 años después, aquellos cuatro chicos fueron titulares en el equipo que volvió a conquistar una copa internacional. Y alcanzaron una marca histórica: ganar un título internacional con cuatro titulares de 22 años o menos surgidos de sus inferiores.

La victoria por 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla confirmó el peso que tienen los juveniles en este Boca. Di Lollo tiene 22; Herrera, 20; Delgado, 21, y Aranda, 19. A ellos se sumaron Leandro Paredes, de 32, también formado en el club, y Leonel Flores, de 19, que entró en el segundo tiempo. Los seis son hinchas de Boca y pudieron festejar el título con la camiseta que siempre quisieron defender.

Leandro Paredes, una muestra de su liderazgo: le da indicaciones a Tomás Aranda en pleno festejo del 1-0 de Boca Aníbal Greco - LA NACION

Dos formaron la pareja de centrales, otro fue uno de los mejores del medio campo y el cuarto volvió a ser titular en la final. Rodolfo Arruabarrena, también surgido del club, confió en ellos y le respondieron con una gran actuación en Barranquilla.

Herrera fue uno de los grandes aciertos del Vasco. Empezó a jugar por los problemas físicos de Ayrton Costa, que se había ganado el cariño de los hinchas, y no desaprovechó la chance. Se afirmó en el puesto y terminó convertido en un pilar de la defensa. Lleva apenas 17 partidos en Boca, pero juega con la tranquilidad de alguien que tiene muchos más. Arruabarrena ya lo conocía: había compartido equipo con su papá, Leonardo, en la Novena del club. Contra Mineiro mostró todas sus condiciones: estuvo firme, fue rápido a los cruces, anticipó bien y manejó la pelota con criterio. Casi no cometió errores y también intervino en la jugada del segundo gol, con un pase preciso para Sebastián Villa, que después asistió a Miguel Merentiel. En los festejos disfrutó como todos, aunque fue uno de los más tranquilos.

Facundo Herrera, uno de los grandes aciertos del Vasco: ya suma dos títulos en apenas 17 partidos con Boca

A su lado estuvo Di Lollo, otro de los puntos altos del equipo. Ya había ganado la Libertadores y la Intercontinental Sub 20 con Boca, pero le faltaba un título internacional con la Primera. Fue él quien inició la remontada contra Vasco da Gama en Brasil, con el gol que empezó a emparejar la serie antes del agónico tanto de Paredes. En Barranquilla volvió a ser importante. Y después fue uno de los más eufóricos de la noche, tanto en el vestuario del Metropolitano como en el hotel Estelar Alto Prado, donde se alojó el plantel. Integrante de “Los Turros”, el grupo de jóvenes que manejó la música durante la fiesta, Di Lollo, que fue uno de los primeros en debutar junto a Delgado, sumó su segundo título con Boca.

El volante también tuvo una final consagratoria. Corrió, recuperó y, por sobre todas las cosas, jugó. Con Paredes se entiende cada vez mejor. En el primer tiempo asistió a Merentiel y lo dejó mano a mano con Éverson, aunque el uruguayo no pudo convertir. Durante la Copa también marcó de cabeza ante Recoleta, justamente porque Arruabarrena le pedía que pisara más el área.

Aranda se recuperó en tiempo récord de una fractura de peroné que había sufrido en agosto. Los pronósticos indicaban que recién volvería a jugar en 2027, pero redobló los esfuerzos para llegar a la final. Y no solo lo logró: Arruabarrena lo puso de titular, todo un voto de confianza. Le costó entrar en ritmo, pero mostró algunas pinceladas de su calidad. Es el menor de los cuatro y una de las grandes apuestas de Boca para los próximos años.

Leonel Flores, la otra joya de esta camada y el único de los cinco que no fue titular, también tuvo su premio en Barranquilla. El delantero de 19 años fue importante al comienzo de la Sudamericana y marcó un gol ante Recoleta. Su buen nivel lo llevó a la selección, aunque después bajó su rendimiento y perdió minutos. El técnico volvió a darle una chance en la final y cerró la Copa dentro de la cancha, igual que la había empezado.

Luataro Di Lollo; Boca; Copa Sudamericana

Paredes es el mayor de los seis. Debutó en Boca en 2010, pasó buena parte de su carrera en Europa y volvió para ser campeón con el club de sus amores. En la final volvió a ser clave en sus 60 minutos en cancha, antes de que el cansancio y los mareos lo obligaran a salir. Hoy también tiene la tarea de guiar a los más jóvenes, que están pasando por lo que él vivió cuando era chico.

La marca de Barranquilla supera a las de otros grandes campeones. En la Recopa de 2006, frente a San Pablo, fueron titulares Fernando Gago y Neri Cardozo, ambos de 20 años, y Pablo Ledesma, de 22. En la Libertadores de 2007 jugaron la final decisiva Éver Banega, de 18, y Cardozo, de 20. Y en la Libertadores de 2003 estuvieron Nicolás Burdisso, de 22, y Carlos Tevez, de 19. Ninguno reunió cuatro titulares de 22 años o menos formados en Boca.

Desde la primera participación de Boca en la Libertadores, en 1963, la mayor cantidad de titulares surgidos de sus inferiores en una final internacional también había sido de cinco, como ocurrió ante Fluminense en 2023: Nicolás Valentini, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández y Valentín Barco. Además, ingresó Luca Langoni. Aquel partido también fue durante la gestión de Juan Román Riquelme, que les dio más espacio a los jóvenes y convirtió el trabajo de Boca Predio en una parte importante del proyecto deportivo del club, algo que resulta innegable.

Arruabarrena elogió a los suyos después del aplastante triunfo sobre Mineiro: “Los dos centrales fueron un espectáculo, Milton Delgado también. Flores pudo entrar y Aranda volvió a jugar”. Y también destacó el trabajo de Mariano Herrón, técnico de la Reserva; Blas Giunta, coordinador de inferiores, y Diego Soñora, subcoordinador. Los tres viajaron a Barranquilla con la delegación. Boca incluso suspendió su participación en la fecha de fútbol juvenil contra Lanús para que todos los entrenadores pudieran acompañar a los jugadores en un momento tan especial.

Claudio Morel Rodríguez, Blas Giunta, Antonio Barijho, Diego Cinello y Enrique Álvarez, formadores de Boca Predio que estuvieron presentes en Barranquilla

La Sudamericana fue el primer gran título internacional de esta generación, pero Boca no tiene demasiado tiempo para festejar. El miércoles recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura, después disputará la final de la Copa Argentina ante Platense y todavía puede jugar el Trofeo de Campeones.

Los chicos crecieron, son campeones internacionales y quieren seguir ganando con Boca.