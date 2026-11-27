Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El seleccionado albiceleste avanzó a la etapa de eliminación directa y volverá a verse las caras con el rival que lo eliminó en la edición pasada
- 3 minutos de lectura'
La selección argentina Sub 17 se clasificó a los 16vos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. El equipo dirigido por Diego Placente finalizó segundo en el Grupo C por detrás de Australia y avanzó a la primera instancia de eliminación directa del certamen ecuménico. Su rival en la próxima instancia será México, que lideró la zona K con siete puntos y una diferencia de gol de +5 (cinco goles a favor y ninguno uno en contra). Todos los detalles del torneo están disponibles en canchallena.com.
- Los 16vos de final se juegan entre el lunes 30 de noviembre y martes 1° de diciembre, con dias y horarios a confirmar para cada compromiso.
El formato de juego tiene matices con respecto a la última Copa del Mundo de mayores que se jugó en Estados Unidos este año y que dejó a España como campeón y a la Argentina como subcampeón. Las 48 selecciones participantes fueron divididas en 12 grupos de cuatro, en los que todos se enfrentaron contra todos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros pasaron a 16vos con una diferencia con respecto al Mundial más reciente: se armó una tabla de primeros, otra de segundos y otra de terceros, y cada país ahora deberá jugar con un rival previamente asignado (por ejemplo, el mejor primero contra el peor tercero).
La albiceleste fue el peor segundo en cuanto a rendimiento y puntos obtenidos: perdió 2 a 0 con Australia, derrotó por 2 a 1 a Mozambique e igualó 3 a 3 con Dinamarca. Por este motivo, ya estaba establecido de antemano que se enfrentaría al 9° entre los líderes. Dicho puesto quedó en manos de los mexicanos por diferencia de gol (+5 contra +11 de Croacia, del Grupo F, el otro seleccionado que terminó la primera ronda con siete unidades). El Tri le ganó 1 a 0 a Rumania, goleó 4 a 0 a Camerún y empató 0 a 0 con Venezuela.
Ambos países ya se enfrentaron en los 16vos de final del Mundial Sub 17 del año pasado, que también se disputó en Qatar. Entonces, empataron 2 a 2 en el tiempo reglamentario por los goles de Ramiro Tulián y Fernando Closter para la Argentina, y de Luis Gamboa por duplicado para México. En los penales, los norteamericanos se quedaron con la victoria por 5 a 4 y avanzaron a octavos, instancia en la que perdieron 5 a 0 con Portugal, a la postre campeón del mundo en la categoría para menores de 17 años por primera vez.
Así quedó el cuadro de 16vos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2026
- España vs. Uzbekistán
- Irlanda vs. Costa de Marfil
- Croacia vs. Uruguay
- México vs. Argentina
- Malí vs. República Dominicana
- Venezuela vs. Argelia
- Grecia vs. Ecuador
- Australia vs. Senegal
- Corea del Sur vs. Japón
- Egipto vs. Colombia
- Serbia vs. China
- Francia vs. Uganda
- Italia vs. Tayikistán
- Bélgica vs. Arabia Saudita
- Brasil vs. Mozambique
- Chile vs. Marruecos
*Todos los partidos se juegan en el complejo Aspire Zone de Qatar y los ganadores avanzarán a octavos de final
Más leídas de Fútbol
- 1
La AFA definió los partidos de los cuartos de final del Clausura: el partido de Boca se adelantó una hora y media
- 2
Un bochorno: el árbitro boliviano Jordy Alemán le dio un golpe de puño a un arquero argentino en la final de la Copa Paceña
- 3
Kiki Ramos explicó por qué decidió jugar para Haití en lugar de la Argentina en el Mundial Sub 17
- 4
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2026