La selección argentina Sub 17 se clasificó a los 16vos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. El equipo dirigido por Diego Placente finalizó segundo en el Grupo C por detrás de Australia y avanzó a la primera instancia de eliminación directa del certamen ecuménico. Su rival en la próxima instancia será México, que lideró la zona K con siete puntos y una diferencia de gol de +5 (cinco goles a favor y ninguno uno en contra). Todos los detalles del torneo están disponibles en canchallena.com.

Los 16vos de final se juegan entre el lunes 30 de noviembre y martes 1° de diciembre, con dias y horarios a confirmar para cada compromiso.

El formato de juego tiene matices con respecto a la última Copa del Mundo de mayores que se jugó en Estados Unidos este año y que dejó a España como campeón y a la Argentina como subcampeón. Las 48 selecciones participantes fueron divididas en 12 grupos de cuatro, en los que todos se enfrentaron contra todos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros pasaron a 16vos con una diferencia con respecto al Mundial más reciente: se armó una tabla de primeros, otra de segundos y otra de terceros, y cada país ahora deberá jugar con un rival previamente asignado (por ejemplo, el mejor primero contra el peor tercero).

Así quedó la tabla de terceros del Mundial Sub 17, con ocho países clasificados a 16vos de final Canchallena

La albiceleste fue el peor segundo en cuanto a rendimiento y puntos obtenidos: perdió 2 a 0 con Australia, derrotó por 2 a 1 a Mozambique e igualó 3 a 3 con Dinamarca. Por este motivo, ya estaba establecido de antemano que se enfrentaría al 9° entre los líderes. Dicho puesto quedó en manos de los mexicanos por diferencia de gol (+5 contra +11 de Croacia, del Grupo F, el otro seleccionado que terminó la primera ronda con siete unidades). El Tri le ganó 1 a 0 a Rumania, goleó 4 a 0 a Camerún y empató 0 a 0 con Venezuela.

Ambos países ya se enfrentaron en los 16vos de final del Mundial Sub 17 del año pasado, que también se disputó en Qatar. Entonces, empataron 2 a 2 en el tiempo reglamentario por los goles de Ramiro Tulián y Fernando Closter para la Argentina, y de Luis Gamboa por duplicado para México. En los penales, los norteamericanos se quedaron con la victoria por 5 a 4 y avanzaron a octavos, instancia en la que perdieron 5 a 0 con Portugal, a la postre campeón del mundo en la categoría para menores de 17 años por primera vez.

Así quedó el cuadro de 16vos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2026

España vs. Uzbekistán

Irlanda vs. Costa de Marfil

Croacia vs. Uruguay

México vs. Argentina

Malí vs. República Dominicana

Venezuela vs. Argelia

Grecia vs. Ecuador

Australia vs. Senegal

Corea del Sur vs. Japón

Egipto vs. Colombia

Serbia vs. China

Francia vs. Uganda

Italia vs. Tayikistán

Bélgica vs. Arabia Saudita

Brasil vs. Mozambique

Chile vs. Marruecos

La selección argentina Sub 17 se metió en 16vos de final del Mundial y jugará nuevamente ante México, como en 2025 Lewis Storey - FIFA - FIFA

*Todos los partidos se juegan en el complejo Aspire Zone de Qatar y los ganadores avanzarán a octavos de final