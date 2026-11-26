Un desenlace bochornoso. Lejos de que la postal final sea la consagración de Always Ready en la Copa Paceña, en Bolivia, la atención se concentró en lo que sucedió en el final del partido que terminó 0-0 con Real Potosí. En el estadio Víctor Agustín Ugarte, todos se quedaron con el escándalo que se desató con el árbitro Jordy Alemán que golpeó al arquero argentino Cristian Martínez.

La secuencia fue reflejada por los medios bolivianos, que captaron el momento en el que los jugadores de Real Potosí fueron a reclamarle al árbitro por algunas determinaciones que tomó durante el partido y en un momento de las discusiones, el arquero argentino quedó de frente con Alemán: lejos de calmar la situación, se puede ver cómo el árbitro reaccionó con un golpe de puño sobre el resto de Martínez, que cayó al césped.

En los videos que fueron difundidos en redes sociales por Entel Gol, se escucha que quienes estaban en la transmisión del partido quedaron sorprendidos al advertir que había sido el árbitro quien golpeó al arquero argentino: “¡Es Jordy Alemán! (...) No puede volver a dirigir ninguna categoría más del fútbol. Es insólito”.

El golpe de Alemán

Según el medio local, Unitel, el arquero argentino de Real Potosí, tras la agresión dijo: “Que pegue más fuerte”. Mientras que La Patria asegura que Martínez había discutido e insultado previamente al árbitro antes de recibir el golpe de puño. El jugador colombiano, Kevin Villegas, el capitán de Real Potosí, le dijo a Unitel: “El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”.

Alemán y sus compañeros abandonaron el campo de juego escoltados por policías, quienes los protegieron con sus escudos mientras el público lanzaba botellas de plástico como protesta por las decisiones arbitrales.

Otro ángulo del golpe de Alemán

Frente a semejante escándalo que se desató en el fútbol boliviano, se esperaba que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se expresase al respecto, sin embargo, hasta el momento no difundió momento una resolución oficial sobre el caso.

A la espera de esta resolución diferentes medios de Bolivia explicaron que, según el reglamento del fútbol local, podrían sancionar a Alemán con, al menos, un año de suspensión por haber agredido a un futbolista, según estable el artículo 36 del Código Disciplinario. Puntualmente el portal de La Patria, puntualizó que una eventual suspensión, incluso, podría extenderse hasta tres años, además de la posibilidad de que la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol evalúe una salida definitiva del la actividad.

Jordy Alemán no debería dirigir más, ahora la pelota está del lado de la @FBF_BO si lo dejan pasar o le dan una palmada en la espalda, confirman que en el fútbol boliviano las reglas se aplican según el momento o la conveniencia. pic.twitter.com/X1CU95r1Ir — MKTDEPOBO | Fútbol y negocio (@mktdepobo) November 26, 2026

Tras estallar el escándalo, usuarios y periodistas locales recordaron que el juez Alemán ya ha tenido varios episodios polémicos durante el año, que incluso han resultado en suspensiones.