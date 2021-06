Argentina - Uruguay. “Tomamos la decisión de ser un equipo más compacto”: la reveladora frase de De Paul y la confianza de Martínez

La Argentina consiguió un revitalizante triunfo frente a Uruguay por 1 a 0 en la Copa América. Logró lo más valioso: confianza, con la mira en lo que vendrá, porque el desempeño estuvo a la altura de las circunstancias. Por el rival, por el contexto, porque sumaba empates, unos otras otros, con sabor a poco. Aún falta para alcanzar la clasificación para los cuartos de final, pero la tarea colectiva fue generosa, ambiciosa. Siempre, sostenida por Lionel Messi, que tuvo una muy buena actuación.

La Copa América representa una oportunidad histórica: el seleccionado mayor no logra un título desde el certamen de 1993, demasiado tiempo, un sinfín de frustraciones. En el mientras tanto, en el paso a paso para consolidar una estructura más firme y vigorosa, todos los integrantes del seleccionado se mostraron altivos, con la mirada en alto, luego de la batalla contra los uruguayos. Uno de ellos fue Rodrigo de Paul, que expuso su pensamiento apenas terminado el clásico del Río de la Plata. Y fue revelador: se refirió al cambio de estilo.

“Tomamos la decisión de ser un equipo más compacto y arriba tenemos muchos monstruos. Es verdad que a veces en los segundos tiempos entramos en baches, pero es normal, porque bajamos la intensidad. Esta vez lo hicimos, pero Luis (Suárez) tuvo una, pero no nos patearon al arco”, comentó el volante de Udinese, uno de los indispensables para Lionel Scaloni.

Rodrigo De Paul, luego del triunfo de la #SelecciónArgentina🇦🇷 : "Vamos a intentar ser protagonistas"#CopaAméricaEnTyCSports pic.twitter.com/EDcRBdwEC3 — TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2021

“Merecíamos la victoria, en todos los partidos fuimos superiores, pero pagamos caros los errores y no ligamos, porque teníamos situaciones que no aprovechamos”, insistió De Paul. Que fue más allá, con un mensaje de esperanza: “Estoy contento, porque estoy en la selección argentina, es la mejor del mundo. Aceptamos todas las críticas, que siempre sean constructivas. Es el momento que estemos todos juntos, que tiremos para el mismo lado. Todos los argentinos tenemos que estar unidos”.

Alegría colectiva: la Argentina consiguió un muy buen triunfo contra Uruguay Ricardo Mazalan - AP

Cristian Romero, otra vez, muy sólido, aún no puede creer su actualidad. “Somos protagonistas. Dimos otro pasito. Vamos partido a partido. Tenemos un equipo de grandísimos jugadores, depende de nosotros. El partido anterior no lo conseguimos, pero ganamos y de muy buena manera. Estoy bien. Cuando hay jugadores que te ayudan de la mejor manera para adaptarse, es todo más fácil. El grupo es fantástico, agradezco al cuerpo técnico que me hayan convocado. Es una responsabilidad llevar esta camiseta, pero estoy bien”, comentó el defensor, toda una revelación.

Messi, siempre Messi, encara y se escapa: el crack tuvo una muy buena tarea Ricardo Mazalan - AP

Emiliano Martínez no tuvo demasiado trabajo. Y apunta muy alto. “Nos faltaba como grupo ganar un partido, teníamos un sabor amargo. Defendimos primero y atacamos después, esa fue la idea. Venimos a Brasil para ganar la Copa América, tenemos al mejor del mundo, tenemos a un gran entrenador. No le tenemos miedo a nadie, vamos partido a partido. Cada día estamos más sólidos”, comentó el arquero.

LA NACION