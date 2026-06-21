Argentina vs. Austria: horario y cómo ver el partido del Mundial 2026

La selección albiceleste se mide con el conjunto europeo, que también ganó en el debut; de imponerse, se asegurará el primer lugar en el grupo
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La selección argentina asume este lunes su segunda presentación en el Mundial 2026, cita a la que llegó como campeona en ejercicio y gran favorita, mucho más, después de golear en su estreno. Y se enfrenta a Austria, por la segunda fecha del Grupo J, en la que, de conseguir una nueva victoria, se asegurará el primer lugar de la zona de cara a los 16vos de final, la instancia que se agregó en esta edición ampliada con 48 equipos. Todos los detalles del certamen, tablas de posiciones, datos y estadísticas, se pueden consultar en canchallena.com, el sitio que además dispone del minuto a minuto de todos los encuentros.
En la Argentina, el partido que se llevará a cabo desde las 14 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.
Después de unos días agitados, en los que la concentración de la selección se vio afectada por los falsos rumores de la muerte del papá de Lionel Messi, el equipo está enfocado en lo que viene, un oponente que a priori es inferior, pero que tiene valiosas fortalezas. En este sentido, el DT Lionel Scaloni dispondría de los mismos 11 que golearon a Argelia por 3 a 0 en el estreno (tres goles de Messi), a excepción de Gonzalo Montiel, descartado por lesión.
La albiceleste, que lidera la zona, cerrará la instancia el próximo sábado ante Jordania, uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo.
El conjunto austríaco, por su parte, también debutó con victoria. Le ganó al conjunto asiático por 3 a 1 con goles de Romano Schmid, Yazan Al-Arab en contra y Marko Arnautović (Ali Olwan empató transitoriamente para los asiáticos). Cuenta con figuras que militan en las principales ligas de Europa como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund). Con ellos, buscará dar el golpe ante la Argentina, que llega con el ánimo en alza.
Argentina vs. Austria: todo lo que hay que saber
- Fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026.
- Día: Lunes 22 de junio.
- Hora: 14 (Horario argentino).
- Estadio: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
- Árbitro: Amin Mohamed (Egipto).
- TV: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.
- Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
- Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, Philipp Lienhart, Kevin Danso o Patrick Wimmer, David Alaba, Phillipp Mwene o Stefan Posch; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager o Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer; Romano Schmid y Marko Arnautovic o Sasa Kalajdzic.
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