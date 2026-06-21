Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Argentina y Austria correspondiente al grupo J se disputará este lunes 22 de junio a las 14.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas. El partido es válido por la jornada 2 del Mundial 2026.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan al compromiso tras haber debutado con victorias en la competencia. Argentina logró un sólido triunfo por 3-0 frente a Argelia en su primera presentación, mientras que Austria llega motivada tras superar por 3-1 a Jordania en su debut mundialista.

Estadísticas y antecedentes

El rendimiento mostrado en la primera fecha coloca a ambos conjuntos en una posición expectante dentro del grupo J. Con tres puntos cada uno, el ganador de este cruce dará un paso fundamental hacia la siguiente fase del torneo, apoyándose en la contundencia ofensiva exhibida en sus respectivos estrenos.

Qué está en juego

El resultado de este encuentro es decisivo para las aspiraciones de clasificación en el grupo. Una victoria consolidaría a uno de los dos equipos en la cima de la tabla, otorgándole mayor tranquilidad de cara a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.