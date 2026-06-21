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Japón vs. Túnez, EN VIVO por el Mundial 2026: horario, TV y las formaciones

Por la segunda fecha del Grupo F, en el estadio Monterrey; desde la 1

Japón vs. Túnez, EN VIVO por el Mundial 2026: horario, TV y las formaciones
Japón vs. Túnez, EN VIVO por el Mundial 2026: horario, TV y las formacionesMICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Túnez y Japón cierran la segunda fecha del grupo F

Renard, el técnico que busca cambiar la historia de Túnez

Tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en el debut, Túnez cambió de entrenador y apostó por un viejo conocido de los Mundiales. Hervé Renard, recordado por la histórica victoria de Arabia Saudita sobre la Argentina en Qatar 2022, y con experiencia con Marruecos en Rusia 2018, asumió el cargo con la misión de reencauzar al seleccionado africano y mantener vivas sus chances de clasificación.

El nuevo entrenador de Túnez Herve Renard da instrucciones a su equipo durante una sesión de entrenamiento antes de su partido ante Japón en la Copa Mundial el martes 16 de junio del 2026.(AP Foto/Dolores Ochoa)
El nuevo entrenador de Túnez Herve Renard da instrucciones a su equipo durante una sesión de entrenamiento antes de su partido ante Japón en la Copa Mundial el martes 16 de junio del 2026.(AP Foto/Dolores Ochoa)Dolores Ochoa - AP

Un partido para la historia de los Mundiales

El encuentro entre Túnez y Japón tendrá un condimento especial: será el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, desde la edición inaugural de Uruguay 1930. La FIFA preparó distintos homenajes para la ocasión, entre ellos un parche conmemorativo que lucirá el equipo arbitral encabezado por el rumano István Kovács.

Con camiseta alusiva, el trío arbitral que estará en el partido número 1000 de los mundiales, entre Túnez y Japón; en el medio, quien será el referí principal, el rumano István Kovács
Con camiseta alusiva, el trío arbitral que estará en el partido número 1000 de los mundiales, entre Túnez y Japón; en el medio, quien será el referí principal, el rumano István KovácsFIFA

Países Bajos ya hizo su trabajo en el Grupo F

La segunda fecha comenzó con la goleada de Países Bajos por 5-1 sobre Suecia. El resultado dejó a la selección neerlandesa en una posición favorable en la zona y aumenta la importancia del duelo entre Túnez y Japón, que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Crysencio Summerville celebra tras anotar el quinto gol de Holanda en la victoria 5-1 ante Holanda en el Grupo F del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
Crysencio Summerville celebra tras anotar el quinto gol de Holanda en la victoria 5-1 ante Holanda en el Grupo F del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)Ashley Landis - AP

Cómo llegan los equipos

Japón debutó con un empate 2-2 ante Países Bajos en un partido vibrante, en el que remontó el marcador en dos oportunidades gracias a los goles de Keito Nakamura y Daichi Kamada. Túnez, en cambio, llega golpeado tras caer 5-1 frente a Suecia, resultado que derivó en la sorpresiva salida del entrenador Sabri Lamouchi.

Bienvenidos al vivo de Túnez vs. Japón

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACIÓN del partido entre Túnez y Japón, desde la 1, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el estadio Monterrey, en México, y puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados.

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