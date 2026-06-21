Japón vs. Túnez, EN VIVO por el Mundial 2026: horario, TV y las formaciones

Tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en el debut, Túnez cambió de entrenador y apostó por un viejo conocido de los Mundiales. Hervé Renard, recordado por la histórica victoria de Arabia Saudita sobre la Argentina en Qatar 2022, y con experiencia con Marruecos en Rusia 2018, asumió el cargo con la misión de reencauzar al seleccionado africano y mantener vivas sus chances de clasificación.

El nuevo entrenador de Túnez Herve Renard da instrucciones a su equipo durante una sesión de entrenamiento antes de su partido ante Japón en la Copa Mundial el martes 16 de junio del 2026.(AP Foto/Dolores Ochoa) Dolores Ochoa - AP