Japón vs. Túnez, EN VIVO por el Mundial 2026: horario, TV y las formaciones
Por la segunda fecha del Grupo F, en el estadio Monterrey; desde la 1
Túnez y Japón cierran la segunda fecha del grupo F
Túnez y Japón cierran una nueva jornada desde Monterrey. ⚽#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 21, 2026
Renard, el técnico que busca cambiar la historia de Túnez
Tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en el debut, Túnez cambió de entrenador y apostó por un viejo conocido de los Mundiales. Hervé Renard, recordado por la histórica victoria de Arabia Saudita sobre la Argentina en Qatar 2022, y con experiencia con Marruecos en Rusia 2018, asumió el cargo con la misión de reencauzar al seleccionado africano y mantener vivas sus chances de clasificación.
Un partido para la historia de los Mundiales
El encuentro entre Túnez y Japón tendrá un condimento especial: será el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, desde la edición inaugural de Uruguay 1930. La FIFA preparó distintos homenajes para la ocasión, entre ellos un parche conmemorativo que lucirá el equipo arbitral encabezado por el rumano István Kovács.
Países Bajos ya hizo su trabajo en el Grupo F
La segunda fecha comenzó con la goleada de Países Bajos por 5-1 sobre Suecia. El resultado dejó a la selección neerlandesa en una posición favorable en la zona y aumenta la importancia del duelo entre Túnez y Japón, que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.
Cómo llegan los equipos
Japón debutó con un empate 2-2 ante Países Bajos en un partido vibrante, en el que remontó el marcador en dos oportunidades gracias a los goles de Keito Nakamura y Daichi Kamada. Túnez, en cambio, llega golpeado tras caer 5-1 frente a Suecia, resultado que derivó en la sorpresiva salida del entrenador Sabri Lamouchi.
Bienvenidos al vivo de Túnez vs. Japón
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACIÓN del partido entre Túnez y Japón, desde la 1, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el estadio Monterrey, en México, y puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados.
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