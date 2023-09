escuchar

Tras el debut con victoria sobre Ecuador por 1 a 0 en el estadio Monumental, la selección argentina se prepara para visitar el próximo martes a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz en el juego que abrirá la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El cotejo está programado para las 17 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.60 contra 5.75 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del local en la altura. El empate cotiza a 4.20.

Bolivia vs. Argentina

Eliminatorias al Mundial 2026 - Fecha 2

Día: Martes 12 de septiembre.

Hora: 17.

Estadio: Hernando Siles (La Paz).

TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.com.

Lionel Scaloni habló sobre la situación de Messi en la conferencia de prensa que brindó este domingo Fotobaires

Este domingo el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza y confirmó que Lionel Messi, que fue reemplazado por Exequiel Palacios en el cierre del triunfo sobre el conjunto ecuatoriano y que se hizo estudios para descartar una lesión, viaja con la delegación a La Paz: .”Messi va a viajar, está en condiciones de hacerlo y eso ya es una sensación positiva. Si viaja es porque está en condiciones de jugar, sino no viajaría, le hubiera dicho que se pegue la vuelta. Todo sabemos que él siempre quiere estar pero vamos a esperar al martes para ver qué decisión tomamos”.

El rosarino entrenó diferenciado en la última práctica antes de volar a Bolivia y no está confirmada su presencia entre los titulares. El director técnico reconoció que tiene “el equipo en la cabeza” y que será “parecida” a la del primer cotejo, pero que todavía no lo definió: “Cuando lleguemos allá y empecemos a ver cómo nos adaptamos, cómo están todos, tomaremos la decisión. En principio el plantel está bien, no hay ningún inconveniente y esperamos afrontar el partido en las mejores condiciones”.

Sobre la dificultad que genera competir en la altura, precisó: “Jugar en la altura plantea algunas particularidades: a veces los cambios pueden ser más importantes que los que salen de inicio. Ya veremos cómo están todos para afrontar el partido. Al final también lo que tiene esta selección es que se va acoplando a lo que se encuentra. Hemos sufrido en diferentes partidos y el equipo ha sabido hacerlo, y hay veces que somos protagonistas con la pelota y es lo que intentaremos hacer. Es evidente que el gasto energético es diferente, el ahogo también y tenemos que estar preparados”.

Angel Di María tiene posibilidades de ser titular vs. Bolivia en la altura de La Paz Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Quien tiene posibilidades de ingresar es Ángel Di María, suplente contra La Tri en el Monumental. Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son una fija y el resto de las posiciones dependerán de si está o no Messi y del esquema que disponga el cuerpo técnico.

El plantel argentino viaja este domingo y pasará dos noches en La Paz, planificación similar a la que hizo en 2020 cuando fue a jugar por las eliminatorias a Qatar 2022 y se impuso 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. “Lo hacemos así pero no es que lo repetimos porque ganamos la última vez. No hay una ciencia exacta para esto, es un tema recontra sabido”, aclaró Scaloni.

También opinó sobre el rival de turno, que debutó con una goleada por 5 a 1 en contra ante Brasil y tiene como DT al argentino Gustavo Costas: “Es un buen equipo. El entrenador está haciendo una cosa interesante que es tratar de jugar parecido siempre. Pensamos que bastantes de los que jugaron el otro día pueden repetir, pero ese partido lo tomamos en su justa medida. Está claro que para Bolivia no es lo mismo jugar en Brasil que en casa”.

La última vez que se enfrentaron la Argentina y Bolivia ganó la albiceleste 3 a 0 con tantos de Lionel Messi JUAN IGNACIO RONCORONI - POOL

El historial de Bolivia vs. Argentina

Ambos seleccionados se enfrentaron 41 veces con 29 triunfos para la Argentina y siete para Bolivia. Empataron cinco veces. En los últimos cinco duelos hubo cuatro triunfos de la albiceleste y uno del combinado boliviano.

Los últimos cinco antecedentes

9/9/2021: Argentina 3-0 Bolivia - Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 (Lionel Messi -3-).

28/6/2021: Bolivia 1-4 Argentina - Copa América 2021 (Erwin Saavedra -B-; Alejandro Gómez; Lionel Messi -2- y Lautaro Martínez -A-).

13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina - Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 (Marcelo Moreno Martins -B-; Lautaro Martínez y Joaquín Correa -A-).

28/3/2017: Bolivia 2-0 - Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 (Juan Carlos Arce y Marcelo Moreno Martinz -B-)

14/6/2016: Argentina 3-0 Bolivia - Copa América 2016 (Erik Lamela, Ezequiel Lavezzi y Víctor Cuesta).