Este jueves, la selección argentina inició su camino en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Y en el primer encuentro por los puntos tras la consagración en Qatar 2022, se hizo fuerte como local y sacó adelante un duelo complejo ante Ecuador en el estadio Monumental con una obra de arte de Lionel Messi. Así, el astro rosarino alcanzó al uruguayo Luis Suárez en lo más alto de la tabla de goleadores históricos del certamen clasificatorio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con 29 festejos.

El trámite del partido se tornó complicado para la Argentina. Tras un arranque intenso, con un claro dominio albiceleste, Ecuador se hizo fuerte en el aspecto físico y emparejó las cosas. Los arqueros prácticamente no tuvieron participación. Ni Emiliano ‘Dibu’ Martínez ni Hernán Galíndez. La imprecisión se hizo moneda corriente en el césped de la cancha de River Plate y ambos equipos apelaron a las infracciones para adueñarse de la pelota. Y en ese terreno, por momentos, la selección local se sintió cómoda.

Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni debió apoyarse en la firmeza de Cristian ‘Cuti’ Romero, el mejor jugador del partido, para salir a flote en los momentos en los que su rival arremetió. El defensor central de Tottenham tuvo una noche excelente ganando 10 de los 14 duelos que disputó y se consolidó como el futbolista con más recuperaciones (11) del partido. Y en zona ofensiva, Messi, con poca participación en los minutos previos, apareció en el momento indicado y, con un tiro libre excelso, puso en ventaja a la Argentina.

El rosarino acomodó la pelota de frente al arco, en la medialuna, y abrió el marcador enviando su remate perfecto por encima de la barrera, ante un arquero que quedó inmóvil. Un golazo. Como de costumbre. Luego salió reemplazado y fue ovacionado. Exequiel Palacios ingresó en su lugar a falta de dos minutos y Ángel Di María quedó como capitán. Ya no había tiempo para mucho más, aunque el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni estuvo cerca de aumentar la diferencia.

“Sabíamos que iba a ser difícil, que jugábamos contra una gran selección, que viene jugando bien desde la anterior eliminatoria, pero este grupo no se va a relajar porque sino nos pasan por arriba”, dijo el capitán ‘Leo’ tras el encuentro. “No estaba previsto que saliera, pero estaba cansado, se fue dando... No será la última vez que me toca salir”, agregó entre sonrisas.

GOL DE MESSI. Golazo de Messi. Gracias Messi.

Cuándo vuelve a jugar la selección argentina

Este jueves, los campeones del mundo volvieron a demostrar por qué son el mejor seleccionado del planeta y comenzaron las eliminatorias con el pie derecho. Volverán a jugar el próximo martes, en la siempre complicada altura de La Paz, ante el local Bolivia. El encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo clasificatorio para el Mundial 2026 comenzará a las 17 (horario argentino).

La Argentina regresará así al estadio Hernando Siles, ubicado a 3.581 metros sobre el nivel del mar, luego de tres años. La última vez que se presentó allí, en 2020, consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa (el tanto boliviano lo convirtió Marcelo Moreno Martins, que luego se consolidaría como el máximo goleador de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022). El triunfo le sirvió al equipo argentino para cortar una racha de 15 años sin victorias en Bolivia.