Argentina vs. Burkina Faso por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Argentina y Burkina Faso correspondiente al amistoso internacional se disputará este sábado 3 de octubre a las 21.00 h en el estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

El presente de los seleccionados

La selección argentina llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que logró una contundente victoria por 4-0 frente a Bolivia. Por su parte, Burkina Faso afronta este desafío buscando ganar rodaje internacional en el marco de esta gira preparatoria.

Antecedentes y rendimiento

El equipo local mantiene una racha positiva tras su reciente triunfo en las eliminatorias, consolidando su funcionamiento colectivo. En cuanto al historial, este duelo representa una oportunidad para evaluar variantes tácticas frente a un rival africano que busca imponer su despliegue físico en el campo de juego del Monumental.

Lo que está en juego

Para la Argentina, este partido sirve como una instancia fundamental para mantener el ritmo de competencia y fortalecer la estructura del equipo. Para Burkina Faso, el enfrentamiento es una prueba de alto nivel contra uno de los seleccionados más destacados del mundo, fundamental para sus aspiraciones de crecimiento en futuras competencias internacionales.