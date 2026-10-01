Argentina vs. Burkina Faso, por un amistoso de fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Burkina Faso se enfrentan este sábado en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA en curso. El cruce inaugurará el historial entre ambos, ya que nunca antes se cruzaron. El partido está programado para las 21 en el estadio Monumental, con televisación de TyC Sports y Telefé y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste afrontó el primer compromiso de esta ventana internacional el miércoles 30 de septiembre, con una goleada 4 a 0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba gracias a las anotaciones de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian ‘Cuti’ Romero -el nuevo capitán albiceleste tras el retiro de Lionel Messi- y José Manuel ‘Flaco’ López.

El 'Flaco' López cerró la goleada de la selección argentina ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes Nicolas Aguilera - AP

Los Potros, por su parte, jugaron dos partidos en los últimos días, ambos por la clasificación a la Copa Africana de Naciones. En el primero empataron 1 a 1 con Benín, rival de la Argentina el próximo martes en la despedida de Messi, con un gol de Lassina Traoré, delantero de Shakhtar Donetsk (Aiyegun Tosin empató para los benineses). Luego vencieron por la mínima diferencia a la República Centroafricana con un tanto de Aboubacar Camara, atacante de Salzburgo.

Aunque nunca se cruzó con los burkineses, la Argentina registra varios antecedentes contra selecciones africanos. En total acumula 24 victorias, tres empates y cinco derrotas en 32 partidos. El rival con el que más veces se cruzó fue Nigeria, con nueve enfrentamientos, y el último Egipto, al que venció por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 con goles del ‘Cuti’ Romero, Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los tantos de los Faraones).

En el antecedente más reciente contra una selección africana, Enzo Fernández sentenció el triunfo ante Egipto JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Argentina vs. Burkina Faso: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Sábado 3 de octubre.

: Sábado 3 de octubre. Hora : 21.

: 21. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: A confirmar.

Argentina vs. Burkina Faso: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.19 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Burkina Faso. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.55.