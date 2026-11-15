Argentina vs. Costa Rica, por un amistoso de fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina jugará su último partido del año el próximo martes y será un amistoso frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro iniciará a las 20 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 21.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.40.

El equipo de Lionel Scaloni disputará su último partido en el año en el que fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, sobre todo, el que se despidió Lionel Messi. La nueva era comenzó un traspié frente a Uruguay 2 a 1 en la Bombonera la semana pasada en un duelo que se jugó con muy poco público en las tribunas, en parte por el costo de las entradas y por la ausencia del astro.

El combinado nacional retomó este sábado los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para preparar el duelo venidero, para el que el entrenador Lionel Scaloni adelantó que va a haber modificaciones en la formación inicial: “El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir, me parece justo. Algunos chicos me han gustado, es de lo que se trata esto: de repetir y que sumen partidos”.

Lionel Scaloni adelantó que va a haber cambios en la formación inicial para el partido vs. Costa Rica Manuel Cortina

Scaloni, quien renovó su contrata hasta 2030, tiene la misión de conformar un equipo sin Messi y, más allá de que el primer duelo no fue a la altura de lo que se le exige a la selección nacional, tiene margen porque no tendrá competencia oficial hasta mediados de 2027.

Los costarricenses, por su parte, no disputaron la última Copa del Mundo y llevan tres derrotas seguidas en amistosos internacionales. El viernes pasado su verdugo fue Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo, 2 a 0, y llegarán a la Argentina con el sueño de dar el golpe y concluir el 2026 a lo grande.

Julián Álvarez marcó el gol de la Argentina vs. Uruguay Manuel Cortina

Convocados de la selección argentina vs. Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Delanteros